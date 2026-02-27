Kriszta Incze aduce medalia de argint pentru România la turneul internațional de lupte de la Tirana

Kriszta Incze a cedat în finala categoriei 65 kg în fața vicecampioanei mondiale Alina Kasabieva. Sportiva rusă s-a impus cu scorul de 4-2.
Până în finală, Incze a trecut de următoarele sportive:
Sferturi: a învins pe Jennifer Page Rogers, cu 4-0 (victorie prin VPO1)
Semifinală: a trecut de Aizhan Suiduova, cu 10-0 (victorie prin VSU)
Podiumul a fost completat de americanca Emma Bruntil și de Gulnura Taștanbekova, din Kârgâzstan.
La aceeași competiție, românca Beatrice Ferent (55 kg) a obținut locul 5, după ce a pierdut finala pentru bronz.
Turneele de categoria Ranking Series reprezintă cele mai importante din circuitul forului mondial de lupte.