Kriszta Incze aduce medalia de argint pentru România la turneul internațional de lupte de la Tirana

România a obținut o medalie de argint, vineri seară, la turneul internațional de categorie Ranking Series de lupte feminine de la Tirana, Albania, prin Kriszta Tunde Incze.
sursă foto: Federația Română de Lupte
Petre Apostol
27 feb. 2026, 20:30, Sport

Kriszta Incze a cedat în finala categoriei 65 kg în fața vicecampioanei mondiale Alina Kasabieva. Sportiva rusă s-a impus cu scorul de 4-2.

Până în finală, Incze a trecut de următoarele sportive:

Sferturi: a învins pe Jennifer Page Rogers, cu 4-0 (victorie prin VPO1)

Semifinală: a trecut de Aizhan Suiduova, cu 10-0 (victorie prin VSU)

Podiumul a fost completat de americanca Emma Bruntil și de Gulnura Taștanbekova, din Kârgâzstan.

La aceeași competiție, românca Beatrice Ferent (55 kg) a obținut locul 5, după ce a pierdut finala pentru bronz.

Turneele de categoria Ranking Series reprezintă cele mai importante din circuitul forului mondial de lupte.

