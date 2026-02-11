Meciuri decisive în Cupa României la fotbal. „U” Cluj – Oțelul, cel mai interesant duel al zilei

Partida programată la Cluj, de la ora 20:00, le găsește pe cele două echipe la egalitate de puncte în clasamentul Grupei C.

Ambele formații au câte 4 puncte după primele două etape. Oțelul este lider, grație golaverajului (5-4).

Universitatea Cluj are, de asemenea, +1 diferență de golaveraj, însă are cu un gol marcat mai puțin.

O victorie aduce clar calificarea în sferturile de finală echipei învingătoare.

În lupta pentru calificarea în sferturile de finală sunt implicate direct și Metalul Buzău și Sepsi Sf. Gheorghe.

Cele două echipe din liga secundă se vor întâlni, la Buzău, tot de la ora 20:00.

Metalul Buzău ocupă locul 3, cu 3 puncte, în vreme ce Sepsi este pe locul 4, cu 2 puncte.

Tot de la ora 20:00, este programat și meciul Sporting Liești – Csikszereda Miercurea Ciuc.

Ambele formații au șanse minime de calificare în sferturi, având câte un punct după primele două etape.

Astfel, victoria poate aduce calificarea, însă depinde și de celelalte rezultate din grupă.

Primul meci al zilei din Cupa României începe la ora 14:00.

CSM Slatina și Metaloglobus București se întâlnesc într-un duel din Grupa A, ambele echipe fiind ieșite din calculele pentru calificarea în sferturi.