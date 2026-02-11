Prima pagină » Sport » Timotej Jambor, împrumutat de Rapid București în liga a doua poloneză

FC Rapid București a anunțat miercuri că atacantul slovac Timotej Jambor va evolua sub formă de împrumut la Slask Wroclaw, formație din liga a doua din Polonia, până la finalul sezonului.
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
11 feb. 2026, 11:45, Sport

Acordul dintre cele două cluburi include o opțiune de transfer definitiv, care va fi activată dacă Timotej Jambor va avea randamentul așteptat.

Rapid l-a transferat pe Timotej Jambor în 2024 de la MSK Zilina pentru un milion de euro, însă atacantul nu a reușit să se impună în Giulești.

Slovacul fusese adus ca înlocuitor pentru Albion Rrahmani, dar nu s-a adaptat la cerințele echipei.

În tricoul Rapidului, Jambor a bifat 26 de apariții și a marcat doar două goluri.

Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt, cota sa de piață este de 400.000 de euro.

„Vă doresc mult succes în restul sezonului. Sper să vă îndepliniți obiectivele pentru care muncește toată lumea din club. Vă urez cât mai multe reușite și mult noroc! Hai Rapid!”, a transmis atacantul la despărțire, potrivit FC Rapid.

