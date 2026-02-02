Prima pagină » Sport » Antoine Baroan, împrumutat de FC Rapid în Portugalia

Antoine Baroan a fost împrumutat până la finalul sezonului la AFS, formație din prima ligă a Portugaliei, anunță luni FC Rapid București.
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
02 feb. 2026, 17:42, Sport

Rapid a ajuns la un acord pentru împrumutul atacantului francez, mutarea incluzând și opțiune de cumpărare.

„Vă mulțumesc tuturor de la Rapid și vă urez mult succes în restul sezonului!”, a transmis Baroan potrivit FC Rapid.

Sosit la Rapid în vara anului trecut, atacantul în vârstă de 25 de ani a strâns 15 apariții în tricoul giuleștenilor în acest sezon, reușind să înscrie două goluri.

Ultimul meci oficial disputat de Baroan pentru giuleșteni a avut loc pe 23 noiembrie 2025, în partida din deplasare cu CFR Cluj, pierdută cu 0-3.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Antoine Baroan este cotat la 600.000 de euro.

De-a lungul carierei, francezul a mai evoluat la Niort, Botev Plovdiv, Winterthur și Ludogorets.

AFS se află pe ultimul loc în campionatul din Portugalia, cu 5 puncte după 19 meciuri disputate. Nu are nicio victorie.

