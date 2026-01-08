FC Rapid anunță încheierea împrumutului portarului austriac Franz Stolz

Metaloglobus si Rapid s-au intalnit intr-o partida din etapa 7 a Superligii, vineri, 22 august 2025, la Clinceni. GEORGA EFLUSTER / MEDIAFAX FOTO

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe rețelele de socializare ale clubului FC Rapid, joi.

„Împrumutul lui Franz Stolz la Rapid s-a încheiat. Clubul îi mulțumește pentru profesionalismul arătat și îi urează mult succes în carieră. În acest sezon, Franz Stolz a apărat poarta Rapidului în 7 partide din Superligă și într-un meci din Cupa României”, se arată în anunțul clubului FC Rapid.

La rândul său, portarul a transmis un mesaj de despărțire.

„Le mulțumesc fanilor pentru susținere și clubului Rapid pentru perioada petrecută aici. Vă doresc mult succes în acest campionat și în îndeplinirea obiectivelor”, a spus Stolz.

Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, portarul austriac are o cotă de piață estimată la 350.000 de euro.

Franz Stolz nu revine la Genoa, alăturându-se clubului din prima ligă austriacă Grazer AK 1902. Echipa austriacă se află pe locul 11 în campionatul intern.