FC Rapid anunță încheierea împrumutului portarului austriac Franz Stolz

FC Rapid a anunțat oficial încheierea împrumutului portarului Franz Stolz, sosit la începutul anului în Giulești de la Genoa.
Petre Apostol
08 ian. 2026, 14:45, Sport

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe rețelele de socializare ale clubului FC Rapid, joi.

„Împrumutul lui Franz Stolz la Rapid s-a încheiat. Clubul îi mulțumește pentru profesionalismul arătat și îi urează mult succes în carieră. În acest sezon, Franz Stolz a apărat poarta Rapidului în 7 partide din Superligă și într-un meci din Cupa României”, se arată în anunțul clubului FC Rapid.

La rândul său, portarul a transmis un mesaj de despărțire.

„Le mulțumesc fanilor pentru susținere și clubului Rapid pentru perioada petrecută aici. Vă doresc mult succes în acest campionat și în îndeplinirea obiectivelor”, a spus Stolz.

Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, portarul austriac are o cotă de piață estimată la 350.000 de euro.

Franz Stolz nu revine la Genoa, alăturându-se clubului din prima ligă austriacă Grazer AK 1902. Echipa austriacă se află pe locul 11 în campionatul intern.

