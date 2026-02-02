Rapid, amendă de peste 11.000 lei după incidentele de la Arad. Isenko (Craiova), suspendat o etapă

Potrivit hotărârii oficiale, Rapid a primit o amendă de 11.250 de lei, pentru incidentele provocate de suporteri.

La rândul său, UTA Arad a fost sancționată cu 5.000 de lei.

„În temeiul art. 82.2 și 3.b din RD, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul FC Rapid cu penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină.

Tot în cadrul aceleiași ședințe a fost analizată și eliminarea portarului Pavlo Isenko, de la Universitatea Craiova.

Jucătorul oltenilor a fost eliminat în minutul 84, în meciul pierdut de Craiova cu Farul Constanța, scor 1-4, partidă disputată duminică.

Goalkeeperul ucrainean a văzut cartonașul roșu pentru un fault comis în afara careului, din postura de ultim apărător.

„FCV Farul Constanța vs. Universitatea Craiova – Eliminare Isenko Pavlo (oaspeți) – În temeiul art. 63.1.e, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Isenko Pavlo cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei”, se arată în decizia Comisiei.

În urma acestei decizii, Isenko va rata partida cu Oțelul Galați, programată joi, de la ora 18:00.