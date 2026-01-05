Daniel Paraschiv, prezentat oficial de Rapid București. Atacantul a fost împrumutat de la Oviedo

Daniel Paraschiv era deja împrumutat de Oviedo la Cultural Leonesa, în liga a doua spaniolă, unde a evoluat în 10 meciuri, reușind un singur gol. În ultima perioadă, atacantul român își pierduse locul de titular, iar împrumutul său la Leonesa a fost întrerupt. Rapid l-a preluat tot sub formă de împrumut.

Giuleștenii au posibilitatea de a activa opțiunea de transfer definitiv în vară. De menționat că Real Oviedo a plătit 700.000 de euro în 2024 pentru a-l transfera pe Paraschiv de la Hermannstadt.

În prezent, cota sa de piață este de 800.000 de euro, potrivit platformei de specialitate transfermarkt.

Daniel Paraschiv a impresionat în Superliga, înainte de transferul în Spania

Înainte de mutarea în Spania, Daniel Paraschiv a impresionat în Superligă la Hermannstadt. Atacantul a marcat 31 de goluri în 95 de meciuri în toate competițiile.

La Oviedo, Paraschiv a înscris 3 goluri în 31 de partide, iar după promovarea echipei în La Liga, a fost trimis sub formă de împrumut la Leonesa.

În actualul sezon, Paraschiv nu a marcat în eșalonul secund spaniol, bifând 7 apariții, însă a înscris în Cupa Spaniei, unde a evoluat în 3 meciuri.

Daniel a ajuns duminică seară în cantonamentul Rapidului din Antalya, luni a efectuat vizita medicală și urmează să participe la primul antrenament sub comanda lui Constantin Gâlcă.

„Mă bucur foarte mult că am venit la Rapid și abia aștept să ne vedem acasă în Giulești! Forza Rapid!”, a fost prima reacție a lui Daniel Paraschiv după semnarea contractului.