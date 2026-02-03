Rapid revine în fruntea clasamentului în Superliga, după o victorie la scor de neprezentare la Sibiu

Giuleștenii au profitat de erorile gazdelor și au tranșat partida prin golurile marcate de Denis Ciobotariu, Dina Grameni și Timotej Jambor.

Hermannstadt a început mai bine partida și a ratat o ocazie mare în minutul 4. Dragoș Albu a trimis în bara transversală de la peste 20 de metri. Sibienii au continuat să preseze, însă fără să găsească finalizarea.

Rapid a deschis scorul în minutul 26. Denis Ciobotariu a speculat o eroare în defensivă, a preluat în careu și a finalizat precis, aducându‑i pe bucureșteni în avantaj la pauză.

Partea secundă a debutat cu o schimbare surprinzătoare în poarta gazdelor, Vlad Muțiu intrând în locul lui Cătălin Căbuz. Noul portar al sibienilor a avut intervenții bune și a parat penalty‑ul executat de Alex Dobre în minutul 61.

Zece minute mai târziu, Muțiu a devenit însă protagonistul negativ al fazei care a tranșat partida. O degajare greșită a acestuia a fost interceptată de Dina Grameni, care a înscris spectaculos, din prima, de la peste 30 de metri. Unul dintre cele mai frumoase goluri ale acestei ediții din Superliga.

În minutul 83, Rapid a închis tabela prin Timotej Jambor, atacantul slovac finalizând simplu un contraatac, după o pasă a lui Petrila.

Victoria clară de la Sibiu îi duce pe giuleșteni în fruntea clasamentului, cu 48 de puncte. Rapid devansează cu 2 puncte pe Universitatea Craiova, care joacă în această etapă joi, cu Oțelul Galați.

Hermannstadt rămâne pe locul 17, penultimul, cu doar 17 puncte după 25 de etape.