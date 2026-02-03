Prima pagină » Sport » Rapid revine în fruntea clasamentului în Superliga, după o victorie la scor de neprezentare la Sibiu

Rapid revine în fruntea clasamentului în Superliga, după o victorie la scor de neprezentare la Sibiu

Rapid București a câștigat categoric pe terenul lui Hermannstadt, scor 3-0, într-un meci contând pentru etapa a 25‑a din Superliga României de fotbal, marți seară, și a urcat provizoriu pe primul loc al clasamentului.
Rapid revine în fruntea clasamentului în Superliga, după o victorie la scor de neprezentare la Sibiu
Foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 feb. 2026, 23:17, Sport

Giuleștenii au profitat de erorile gazdelor și au tranșat partida prin golurile marcate de Denis Ciobotariu, Dina Grameni și Timotej Jambor.

Hermannstadt a început mai bine partida și a ratat o ocazie mare în minutul 4. Dragoș Albu a trimis în bara transversală de la peste 20 de metri. Sibienii au continuat să preseze, însă fără să găsească finalizarea.

Rapid a deschis scorul în minutul 26. Denis Ciobotariu a speculat o eroare în defensivă, a preluat în careu și a finalizat precis, aducându‑i pe bucureșteni în avantaj la pauză.

Partea secundă a debutat cu o schimbare surprinzătoare în poarta gazdelor, Vlad Muțiu intrând în locul lui Cătălin Căbuz. Noul portar al sibienilor a avut intervenții bune și a parat penalty‑ul executat de Alex Dobre în minutul 61.

Zece minute mai târziu, Muțiu a devenit însă protagonistul negativ al fazei care a tranșat partida. O degajare greșită a acestuia a fost interceptată de Dina Grameni, care a înscris spectaculos, din prima, de la peste 30 de metri. Unul dintre cele mai frumoase goluri ale acestei ediții din Superliga.

În minutul 83, Rapid a închis tabela prin Timotej Jambor, atacantul slovac finalizând simplu un contraatac, după o pasă a lui Petrila.

Victoria clară de la Sibiu îi duce pe giuleșteni în fruntea clasamentului, cu 48 de puncte. Rapid devansează cu 2 puncte pe Universitatea Craiova, care joacă în această etapă joi, cu Oțelul Galați.

Hermannstadt rămâne pe locul 17, penultimul, cu doar 17 puncte după 25 de etape.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
Prima țară din lume care interzice portierele cu mâner ascuns la mașini. Ce mărci sunt vizate
Gandul
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
Libertatea
Anunț important pentru pensionari! Se dau până la 550 de lei în plus la pensie în 2026. Află dacă ești eligibil!
CSID
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor