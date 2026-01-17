Prima pagină » Sport » Rapid București învinge la limită pe Metaloglobus și ajunge pe primul loc în Superliga

Rapid București a învins pe teren propriu pe Metaloglobus, scor 1-0, în etapa a 22-a a Superligii, grație unui gol marcat de Alex Dobre în minutul 79, și urcă momentan pe primul loc în clasament.
Petre Apostol
17 ian. 2026, 22:04, Sport

Prima parte a meciului a fost echilibrată, fără ocazii mari de poartă, iar la pauză tabela indica 0-0. Rapid a avut câteva șanse importante prin Dobre și Gabriel Grameni, însă portarul Metaloglobus, Gavrilaș, și fundașii au respins încercările gazdelor.

În partea a doua, Rapid a început mai agresiv, iar schimbarea lui Claudiu Petrila cu Daniel Paraschiv nu a adus efect imediat.

Până în minutul 79, însă, când Alex Dobre, golgheterul Superligii, cu 12 reușite, a preluat excelent o centrare a lui Dina Grameni și, din întoarcere, l-a învins pe Gavrilaș, aducând victoria echipei giuleștene.

Metaloblus a avut o scurtă perioadă de presiune spre final, însă Rapid a rezistat și a obținut cele trei puncte vitale, care îi permit să preia conducerea clasamentului Superligii.

Rapid obține, astfel, primul succes, după trei etape fără victorie.

Cu 42 de puncte, echipa din Capitală ajunge pe prima poziție în Superligă, cu două puncte avans față de Universitatea Craiova. Oltenii urmează să joace în ultimul meci al etapei, luni seară, la Ploiești, cu FC Petrolul.

Metaloglobus, catre bifează a 15-a înfrângere din campionat și a treia consecutivă, rămâne pe ultimul loc, cu 11 puncte.

