Alte două semifinaliste în Cupa România vor fi aflate miercuri. U Cluj, prima calificată

În meciul de marți seara de pe Cluj Arena au marcat O. Mendy în minutul 73, Macalou în minutul 81 și Simba în minutul 52.

În semifinale, U Cluj va întâlni câștigătoarea din sfertul de finală FC Argeș – Gloria Bistrița.

FC Argeș-Gloria Bistrița se joacă miercuri de la ora 17.30. 30 de ani se împlinesc de când o echipă a Bistriței, tot Gloria, ajungea în finala Cupei României: se întâmpla în 1996, 1-3 cu Steaua București, după ce, cu doi ani înainte, în prima finală din istorie pentru ardeleni, a fost 1-0 cu Universitatea Craiova. 1965 este anul singurei finale jucate de piteșteni în Cupa României. Atunci, sub denumirea Dinamo, au fost învinși de Știința Cluj: U Cluj de azi, la singurul ei trofeu de altfel.

Tot miercuri, dar de la ora 20.30 este programat meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj. Clujenii au cinci trofee Cupa României, CFR fiind deținătoarea trofeului după finala din 2025. 2021 e anul în care Universitatea Craiova a câștigat ultima Cupă, ajungând astfel la 7 în palmares.

Ultima partidă din cadrul sferturilor de finală, Dinamo – Metalul Buzău, este programată joi de la ora 20.30.