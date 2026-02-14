Cupa României la baschet masculin. Astăzi începe la Oradea faza finală a competiției

Opt echipe participă începând de sâmbătă la Final 8-ul Cuperi României la baschet masculin.

Faza finală se desfășoară la Oradea pentru al doilea an consecutiv.

Sâmbătă și duminică sunt programate sferturile de finală. Sâmbătă, de la ora 17.00 se joacă partida CSM Târgu Mureș – SCMU Craiova, iar de la 19.45 meciul CSO Voluntari – CSM CSU Raiffeisen Oradea.

Duminică, U-BT Cluj-Napoca – CSA Steaua București este programat la ora 17.00, urmat la 19.45 de meciul Dinamo București – CS Vâlcea 1924.

Competiția va continua cu semifinalele, programate luni, 16 februarie, de la orele 17.00 și 19.45.

Finala Cupei României are loc miercuri, 18 februarie, de la ora 19.00.

Câștigătoarele ultimelor ediții

Câștigătoarele ultimelor ediții ale Cuperi României vor fi prezente la Oradea.

Anul trecut, trofeul a fost câștigat de CSO Voluntari, după o finală în care a învins CSM CSU Oradea.

În sezonul 2023–2024, U-BT Cluj-Napoca s-a impus în fața celor de la CS Rapid București, în timp ce, în 2022–2023, trofeul a revenit tot formației clujene, U-BT Banca Transilvania. Cu un sezon înainte, CSO Voluntari își trecea în palmares un nou trofeu, după o finală disputată cu SCMU Craiova.

Acesta este cel de-al 7-lea Final 8 de Cupa României la baschet masculin. În edițiile de până acum, U-BT Cluj-Napoca a triumfat de 4 ori, CSO Voluntari s-a impus de 2 ori, iar CSU Sibiu a triumfat o dată într-un astfel de turneu cu opt participante.

Prețurile biletelor

Organizatorii au pregătit în Oradea Arena sectoare special amenajate în tribune pentru suporterii echipelor participante.

Biletele sunt disponibile pe eventbook.ro, la sediul CSM Oradea (Oradea Arena, Str. Traian Blajovici, Nr. 24, Oradea) și, în zilele de competiție, la casa de bilete de la Oradea Arena, cu o oră înaintea începerii primului meci.

Bilete pentru finală se vor pune în vânzare după încheierea semifinalelor, adică în seara datei de 16.02.2026.

Iată cât costă biletele:

• 40 Lei Adulți pentru meciurile din 14.02.2026

• 10 Lei Elevi pentru meciurile din 14.02.2026

• 40 Lei Adulți pentru meciurile din data de 15.02.2025

• 10 Lei Elevi pentru meciurile din data de 15.02.2025

• 40 Lei Adulți pentru meciurile din data de 16.02.2025

• 10 Lei Elevi pentru meciurile din data de 16.02.2025

• 30 Lei Adulți pentru meciurile din 18.02.2025

• 5 Lei Elevi pentru meciurile din data de 18.02.2025.