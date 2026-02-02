Prima pagină » Sport » Echipa de baschet masculin Rapid București anunță despărțirea de antrenorul Milan Skobalj

Echipa de baschet masculin Rapid București anunță despărțirea de antrenorul Milan Skobalj

Clubul Sportiv Rapid București a anunțat luni încetarea colaborării cu Milan Skobalj, care nu mai este antrenorul principal al echipei masculine de baschet a grupării giuleștene.
Echipa de baschet masculin Rapid București anunță despărțirea de antrenorul Milan Skobalj
sursă foto: CS Rapid București
Petre Apostol
02 feb. 2026, 17:26, Sport

„Milan Škobalj nu mai este antrenorul echipei masculine de baschet a Rapidului. Îi mulțumim pentru munca depusă, pentru implicare și pentru profesionalismul arătat în perioada petrecută la club”, se arată în mesajul publicat de club.

Antrenorul sârb Milan Škobalj sosise la Rapid în sezonul 2024/2025, înlocuindu-l pe Tudor Costescu.

Anunțul vine la o zi după ce Rapid câștigase pe terenul ultimei clasate din campionat, CSM Galați, scor 99-77.

Acel succes a reprezentat, însă, doar a doua victorie din ultimele 11 etape din campionat pentru Rapid.

Echipa bucureșteană ocupă locul 7 în clasament. Are 9 victorii în 19 partide disputate.

În sezonul trecut, Rapid a pierdut cu U-BT Cluj-Napoca în sferturile Ligi Naționale.

Echipa din Giulești a încheiat pe locul 7, după ce a învins pe SCM U Craiova.

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Cum a evoluat averea lui Cătălin Măruță din 2002 (TVR) până în 2026 (Pro TV). Câți bani are acum, de fapt
Gandul
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
Libertatea
Brânza care te întinerește dacă o consumi în fiecare zi. Se găsește în orice supermarket din România
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor