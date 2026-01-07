Prima pagină » Sport » CSO Voluntari, probleme înainte de returul campionatului de baschet: doi titulari accidentați

CSO Voluntari, câștigătoarea Cupei României la baschet masculin, anunță miercuri, cu două zile înainte de startul returului Ligii Naționale, că doi dintre jucătorii de bază sunt accidentați.
sursă foto: CSO Voluntari
Cea mai importantă absență din lotul CSO Voluntari o reprezintă cea a internaționalului român Alexandru Olah.

Potrivit clubului ilfovean, Olah a suferit o ruptură de tendon ahilean și va fi supus unei intervenții chirurgicale în perioada următoare.

Șansele ca acesta să revină până la finalul sezonului sunt reduse.

În acest sezon, Olah a jucat 14 partide pentru CSO Voluntari. A avut medii statistice de 6 puncte și 5 recuperări, capitol la care este liderul echipei.

Cel de-al doilea jucător accidentat de la Voluntari este americanul Lee Skinner.

Skinner prezintă o ruptură minoră la mușchiul gastrocnemian medial drept, fiind estimată o perioadă de recuperare de aproximativ 14 zile.

Lee Skinner are cea mai mare medie de minute petrecute pe teren din lotul echipei din Ilfov. Acesta a jucat, în medie, aproape 23 de minute pe meci, în 12 partide.

Americanul este al treilea marcator al echipei, cu o medie de 10 puncte pe meci.

CSO Voluntari a încheiat turul campionatului pe locul al doilea în clasament. Cu 11 victorii și 3 înfrângeri, echipa din Voluntari a fost devansată doar de CSM CSU Oradea (13 victorii și o înfrângere).

CSO Voluntari debutează în returul campionatului vineri, pe terenul echipei Dinamo București, de la ora 20:00.

