CSO Voluntari, probleme înainte de returul campionatului de baschet: doi titulari accidentați

Cea mai importantă absență din lotul CSO Voluntari o reprezintă cea a internaționalului român Alexandru Olah.

Potrivit clubului ilfovean, Olah a suferit o ruptură de tendon ahilean și va fi supus unei intervenții chirurgicale în perioada următoare.

Șansele ca acesta să revină până la finalul sezonului sunt reduse.

În acest sezon, Olah a jucat 14 partide pentru CSO Voluntari. A avut medii statistice de 6 puncte și 5 recuperări, capitol la care este liderul echipei.

Cel de-al doilea jucător accidentat de la Voluntari este americanul Lee Skinner.

Skinner prezintă o ruptură minoră la mușchiul gastrocnemian medial drept, fiind estimată o perioadă de recuperare de aproximativ 14 zile.

Lee Skinner are cea mai mare medie de minute petrecute pe teren din lotul echipei din Ilfov. Acesta a jucat, în medie, aproape 23 de minute pe meci, în 12 partide.

Americanul este al treilea marcator al echipei, cu o medie de 10 puncte pe meci.

CSO Voluntari a încheiat turul campionatului pe locul al doilea în clasament. Cu 11 victorii și 3 înfrângeri, echipa din Voluntari a fost devansată doar de CSM CSU Oradea (13 victorii și o înfrângere).

CSO Voluntari debutează în returul campionatului vineri, pe terenul echipei Dinamo București, de la ora 20:00.