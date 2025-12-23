Cupa României la baschet masculin programează marți returul meciurilor din optimile de finală

Prima confruntare a zilei din această fază din Cupa României la baschet masculin este FC Argeș Pitești – SCM U Craiova. Partida este programată de la ora 17:00, la Pitești Arena. În tur, echipa din Pitești s-a impus la 3 puncte diferență, scor 95-92.

Urmează de la ora 18:45 confruntarea dintre CSM Târgu Mureș și CSU Sibiu, la Sala Sporturilor Târgu Mureș. În tur, CSU Sibiu a câștigat cu scorul de 97-96.

De la ora 19:00, este programat meciul CSA Steaua Sharks București – CSM Corona Brașov. Partida are loc în Sala Mihai Viteazul din București. În tur, CSA Steaua Sharks București s-a impus cu scorul de 92-83.

Ultimul meci din optimi urmează să înceapă de la ora 20:30, între CS Dinamo București și CS Rapid București, la Arena de Baschet București. CS Rapid București pornește cu un avantaj de 10 puncte, după victoria din tur, scor 83-73.

Final 8 din Cupa României la baschet masculin, în februarie 2026

Câștigătoarele se vor alătura formațiilor U-BT Cluj-Napoca, CSM CSU Oradea, CSO Voluntari și CS Vâlcea 1924, direct acceptate în Final 8.

Turneul Final 8 este programat în luna februarie 2026.