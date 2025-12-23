Prima pagină » Sport » Cupa României la baschet masculin programează marți returul meciurilor din optimile de finală

Cupa României la baschet masculin programează marți returul meciurilor din optimile de finală, care vor decide cele patru echipe care vor completa turneul Final 8.
Foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
23 dec. 2025, 06:52, Sport

Prima confruntare a zilei din această fază din Cupa României la baschet masculin este FC Argeș Pitești – SCM U Craiova. Partida este programată de la ora 17:00, la Pitești Arena. În tur, echipa din Pitești s-a impus la 3 puncte diferență, scor 95-92.

Urmează de la ora 18:45 confruntarea dintre CSM Târgu Mureș și CSU Sibiu, la Sala Sporturilor Târgu Mureș. În tur, CSU Sibiu a câștigat cu scorul de 97-96.

De la ora 19:00, este programat meciul CSA Steaua Sharks București – CSM Corona Brașov. Partida are loc în Sala Mihai Viteazul din București. În tur, CSA Steaua Sharks București s-a impus cu scorul de 92-83.

Ultimul meci din optimi urmează să înceapă de la ora 20:30, între CS Dinamo București și CS Rapid București, la Arena de Baschet București. CS Rapid București pornește cu un avantaj de 10 puncte, după victoria din tur, scor 83-73.

Final 8 din Cupa României la baschet masculin, în februarie 2026

Câștigătoarele se vor alătura formațiilor U-BT Cluj-Napoca, CSM CSU Oradea, CSO Voluntari și CS Vâlcea 1924, direct acceptate în Final 8.

Turneul Final 8 este programat în luna februarie 2026.

