U-BT Cluj-Napoca va juca și în LNBM. Va începe play-off-ul de pe prima poziție

U-BT Cluj-Napoca va juca în acest sezon, pe lângă Eurocup și ABA League, și în Liga Națională de Baschet Masculin. Campioana României va începe play-off-ul de pe prima poziție

Potrivit unui comunicat al clubului clujean, Federația Română de Baschet a decis că U-BT va începe play-off-ul în Liga Națională de pe prima poziție, dar nu va beneficia de avantajul terenului propriu în caz de meci decisiv.

Meciurile se vor juca după sistemul „cel mai bun din 5 partide”. Stfeturile de finală sunt programate între 24 aprilie și 6 mai 2026, semifinalele între 10 și 22 mai 2026, iar finala între 26 mai și 7 iunie 2026.

În sezonul următor de Ligă Națională, revine obligativitatea prezenței a doi jucători români pe parchet pe durata întregii partide, indiferent de vârstă.

Pe plan intern, înaintea fazelor decisive ale Ligii Naționale, U-BT va disputa două competiții importante.

Pe 20 septembrie 2025, la Brașov, clujenii vor înfrunta CSO Voluntari în SuperCupa României.

„În ceea ce privește Cupa României, U-Banca Transilvania, de șase ori câștigătoare a trofeului, va intra direct în Final 8, alături de formațiile clasate pe locurile 2-4 în sezonul 2024-2025 al Ligii Naționale de Baschet Masculin. Turneul final va fi găzduit de Oradea, în perioada 14-18 februarie 2026 sau 15–19 februarie 2026, iar adversarul din sferturi va fi stabilit după disputarea celor trei tururi preliminare”, se mai spune în comunicat.