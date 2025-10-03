American la națională! Jucătorul lui U-BT, Daron Russell, a primit cetățenia română și va juca pentru Națională

Născut pe 6 mai 1998, în Philadelphia (SUA), Russell are 27 de ani şi joacă pe postul de conducător de joc (1,80 m). Şi-a început cariera universitară la Rhode Island Rams şi a continuat la Maryland Terrapins. A avut experienţe în Europa la Mornar Bar (Muntenegru) şi în puternicul campionat al Turciei, unde s-a remarcat drept unul dintre cei mai buni marcatori.

În vara acestui an, a semnat cu U-BT Cluj-Napoca, echipă cu care a câştigat SuperCupa României chiar la primul său meci oficial, în care a reuşit 21 puncte, 3 recuperări şi 2 pase decisive.

Naturalizarea lui Daron Russell oferă echipei naţionale un plus important în campania de calificare din preliminariile mondiale.

„Naturalizarea lui Daron Russell este un pas în consolidarea echipei naţionale, astfel cǎ acesta se alătură jucătorilor români şi echipei conduse de Mihai Silvăşan. Este un jucător cu experienţă în competiţii puternice din Europa şi sunt convinsă că va aduce un plus de valoare în campania noastră de calificare la FIBA Basketball World Cup 2027. Accederea în grupele de calificare confirmă progresul echipei naţionale şi cǎ putem ridica nivelul. Avem în faţă o grupă dificilă, cu adversari de top, dar suntem pregătiţi să luptăm şi să demonstrăm că România poate să fie competitivă la cel mai înalt nivel. Contextul internaţional ne demonstreazǎ cǎ sportivii naturalizaţi ne pot ajuta să fim competitivi, pentru că toate statele merg în această direcţie, nu doar România”, a declarat Carmen Tocalǎ, preşedintele Federaţiei Române de Baschet.

Naţionala României s-a calificat în FIBA Basketball World Cup 2027 – Qualifiers după un parcurs solid în precalificările Europene, unde a obţinut 3 victorii şi o înfrângere şi şi-a asigurat prezenţa în faza următoare a competiţiei de pe primul loc.

România face parte din Grupa B, alături de Grecia, Muntenegru şi Portugalia.

Programul României în calificările FIBA World Cup 2027:

-27 noiembrie 2025: Grecia – România,

-30 noiembrie 2025: România – Muntenegru,

-27 februarie 2026: Portugalia – România,

-2 martie 2026: România – Portugalia,

-2 iulie 2026: România – Grecia,

-5 iulie 2026: Muntenegru – România.