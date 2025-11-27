Naționala de baschet masculin a României debutează joi în calificările FIBA World Cup 2027

Partida este programată joi de la ora 18.30.

Românii au făcut miercuri seara antrenamentul oficial în sala Nick Gails din Salonic, Grecia. „Sunt concentrați pe ceea ce urmează- duelul cu Grecia din calificările pentru FIBA World Cup 2027”, notează Federația Română de Baschet.

După meciul cu Grecia, pentru români urmează o partidă pe teren propriu, cu Muntenegru, programată duminică, de la ora 19.00, la Pitești.

Pentru cele două meciuri, antrenorul Naționalei, Mihai Silvășan, are la dispoziție un lot format din Lucas Tohătan, Ștefan Grasu, Nandor Kuti, Mihai Măciucă, Dragoș Diculescu, Bobe Nicolescu, Daron Russell, Bogdan Popa, Emanuel Cățe, Rareș Uță, Alex Olah, Tudor Gheorghe.

Este prima participare pentru Daron Russell, jucătorul lui U-BT Cluj-Napoca. În Eurocup, americanul care a obținut recent cetățenia română are o medie de 22,8 puncte pe meci, conducând în acest clasament al competiției.

„Mă știe bine de la echipa de club și sper să fie un jucător care poate să ne ajute să creștem în calitate și valoare. Evident că va trebui ca și el să se lupte pentru echipa națională a României — toată lumea trebuie să se lupte pentru echipa națională a României. Pe asta ne bazăm: pe disciplină, pe efort, pe spirit de echipă. Luăm lucrurile pas cu pas și vedem ce vom reuși să facem. Ne dorim să câștigăm, evident, însă mai mult decât atât ne dorim să găsim cea mai bună versiune a noastră în această fereastră de calificări și să jucăm un baschet de calitate”, a spus Mihai Silvășan.

Iată programul complet al României în Grupa B – FIBA World Cup 2027 Qualifiers:

Grecia – România, Salonic, joi, 27 noiembrie, ora: 18:30

România – Muntenegru, Pitești, duminica, 30 noiembrie, 19:00

Portugalia – România, 27 februarie 2026

România – Portugalia, 2 martie 2026

România – Grecia, 2 iulie 2026,

Muntenegru – România, 5 iulie 2026.