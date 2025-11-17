Un cap de urs găsit într-o pădure inflamează spiritele în Grecia / ONG-urile nu mai tolerează uciderile ilegale și trec la acțiune

Un cap de urs găsit de un silvicultor în nordul Greciei e subiectul unei anchete de proporții în această țară în care uciderea urșilor este considerată infracțiune.

Capul de urs a fost găsit la mijlocul săptămânii trecute.

În urma autopsiei (restul corpului a fost găsit la mai mulți metri de corp), s-a constatat că ursul fusese mai întâi împușcat în spate și în coapsă, iar după aceea a fost decapitat.

Vorbim despre un urs tânăr, în privința căruia grupul de activiști de mediu Callisto, o organizație non-guvernamentală extrem de vocală în privința drepturilor animalelor, a spus că va iniția toate demersurile pentru ca cei vinovați de această „crimă” să fie trași la răspundere.

O adevărată ură față de urși

De altfel, și alte organizații non-guvernamentale au luat foc la auzul cumplitei știri.

Capul de urs a fost găsit într-o zonă muntoasă, lângă satul Livadero, în vestul țării.

În Grecia, există o adevărată aversiune față de urșii bruni, specia cea mai răspândită în această țară. Numai în 2025 au fost raportați mai multe cazuri de urși găsiți morți și având rănii provocate prin împușcare.

Recent, un pui de urs de numai șase luni a fost împușcat aproape de Kastoria, iar o mamă-urs a fost găsită moartă, cu cinci gloanțe în spate.

O catastrofă ecologică

Un mascul urs a fost găsit otrăvit, iar poliția investighează un caz de utilizare a momelii otrăvitoare.

ONG-uri de genul Callisto au tras în mod constant semnale de alarmă în privința uciderii urșilor, însă asta nu pare să-i intimideze pe cei care îi atacă în mod constant prin păduri.

Este vorba de o adevărată catastrofă ecologică în această ecuație om – urs, un subiect deosebit de grav în ceea ce privește drepturile animalelor.