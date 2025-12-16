Grecia pregătește o soluție pentru credite ipotecare în franci elvețieni. Reduceri de până la 50%

Potrivit unor surse citate de Reuters, planul vizează credite în valoare de miliarde de euro și ar putea aduce reduceri semnificative ale datoriilor rămase.

În perioada anilor 2000, peste 50.000 de cetățeni greci au contractat credite ipotecare în franci elvețieni, atrași de dobânzile mai mici față de cele practicate pentru împrumuturile în euro. Ulterior, aprecierea puternică a monedei elvețiene față de euro a dus la creșteri majore ale ratelor lunare, împovărând sever bugetele familiilor.

Detalii despre acordul privind credite ipotecare în franci elvețieni din Grecia

Conform unui oficial guvernamental, acordul va include o tăiere cuprinsă între 15% și 50% din valoarea rămasă a creditelor ipotecare în franci elvețieni, procentul exact urmând să fie stabilit în funcție de veniturile debitorilor. De asemenea, împrumuturile vor fi convertite din franci elvețieni în euro la un curs favorabil pentru clienți.

Inițial, autoritățile intenționau să prezinte acest plan încă din vară, însă dificultățile tehnice au întârziat finalizarea lui până în ultimele săptămâni. Acordul va fi aplicat pe bază voluntară, atât pentru bănci, cât și pentru debitori.

Impactul financiar al creditelor ipotecare în franci elvețieni asupra băncilor din Grecia

Costul total al măsurii pentru sectorul bancar elen este estimat între 400 și 600 de milioane de euro, în funcție de numărul de credite acordate și de nivelul de participare al debitorilor. În prezent, aproximativ 37.000 de credite ipotecare în franci elvețieni sunt încă active, dintre care 20.000 se află în bilanțurile băncilor, iar restul sunt considerate credite neperformante, fiind gestionate de companii de administrare sau incluse în schema „Hercules” de reducere a creditelor neperformante.

Numeroși debitori au apelat la instanțe în speranța obținerii unor compensații, însă hotărârile definitive nu au fost încă pronunțate. Noul acord ar putea reduce presiunea asupra sistemului judiciar și ar oferi o soluție mai rapidă pentru ambele părți.