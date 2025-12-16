Roma deschide stația de metrou de sub Colosseum, unde transportul modern se întâlnește cu istoria

Roma a deschis marți două noi stații de metrou ale liniei C, dintre care una se află chiar sub Colosseum, la aproximativ 30 de metri adâncime, scrie Associated Press.

Noile stații îmbină infrastructura modernă cu vestigii ale Romei antice, descoperite în timpul lucrărilor de excavare.

Călătorii pot vedea vase ceramice, fântâni din piatră, găleți suspendate, dar și ruinele unei băi termale și ale unui bazin de apă rece, aparținând unei locuințe din secolul I.

Ecrane video prezintă procesul de excavare, explicând durata mare a proiectului.

Linia de metrou C, evaluată la aproximativ 7 miliarde de euro, este în construcție de aproape 20 de ani și a fost întârziată de birocrație, lipsa fondurilor și, mai ales, de necesitatea protejării siturilor arheologice aflate sub oraș.

Până în prezent, trei sferturi dintre cele 31 de stații sunt funcționale, iar finalizarea completă este programată pentru 2035.

Tot marți a fost inaugurată și stația Porta Metronia, aflată la o stație distanță de Colosseum, unde a fost descoperită o cazarmă militară din secolul al II-lea, lungă de aproape 80 de metri.

Arheologii spun că structura era folosită fie de garda imperială, fie de trupe responsabile de securitatea orașului.

Pe parcursul lucrărilor, constructorii au scos la iveală peste 500.000 de artefacte, potrivit companiei WeBuild.

Pentru a proteja siturile istorice, au fost folosite tehnici speciale, inclusiv înghețarea solului și structuri temporare din beton.