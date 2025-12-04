Daniel Băluţă a semnat contractul extinderii Magistralei M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul

Daniel Băluță dă asigurări că finanțarea pentru extinderea Magistralei M4 este asigurată integral

În cadrul declarațiilor susținute după semnare, Băluță a explicat că finanțarea proiectului este deja asigurată integral, contrar temerilor apărute în ultima perioadă privind capacitatea de a duce lucrările la bun sfârșit.

Întrebat cum va sta Sectorul 4 din punct de vedere al finanțării pentru magistrală, în condițiile în care programul de transport are garanții doar până în 2027, Băluță a răspuns:

„Sectorul 4 este autoritatea contractantă, este cel care deține finanțarea, fiind împuternicit prin protocolul pe care l-am semnat. Am semnat contractul de finanțare, contractul de finanțare este semnat, avem în integralitate garantată suma necesară execuției lucrărilor. Am semnat ordinul de începere, deja din acest moment va începe proiectarea, deci finanțarea nu este o problemă”.

Întrebat dacă ordinul de începere acoperă atât lotul 1, cât și lotul 2 ale proiectului, Daniel Băluță a precizat: „Avem lotul 1, pentru contractul aferent lotului 1. Pentru lotul 2, urmează să desemnăm în cel mai scurt timp, să finalizăm procedura și acolo suntem pe ultima sută”.