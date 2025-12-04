Daniel Băluţă a semnat contractul extinderii Magistralei M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul

Daniel Băluță dă asigurări că finanțarea pentru extinderea Magistralei M4 este asigurată integral
În cadrul declarațiilor susținute după semnare, Băluță a explicat că finanțarea proiectului este deja asigurată integral, contrar temerilor apărute în ultima perioadă privind capacitatea de a duce lucrările la bun sfârșit.
Întrebat cum va sta Sectorul 4 din punct de vedere al finanțării pentru magistrală, în condițiile în care programul de transport are garanții doar până în 2027, Băluță a răspuns:
„Sectorul 4 este autoritatea contractantă, este cel care deține finanțarea, fiind împuternicit prin protocolul pe care l-am semnat. Am semnat contractul de finanțare, contractul de finanțare este semnat, avem în integralitate garantată suma necesară execuției lucrărilor. Am semnat ordinul de începere, deja din acest moment va începe proiectarea, deci finanțarea nu este o problemă”.
Întrebat dacă ordinul de începere acoperă atât lotul 1, cât și lotul 2 ale proiectului, Daniel Băluță a precizat: „Avem lotul 1, pentru contractul aferent lotului 1. Pentru lotul 2, urmează să desemnăm în cel mai scurt timp, să finalizăm procedura și acolo suntem pe ultima sută”.
Daniel Băluță spune că pentru că doar extinderea magistrală M4 va aduce, în 2040, circa 58,6 milioane de călători suplimentari pe an.
„Investim 3,5 miliarde de euro, peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile, atrase de sectorul 4, pentru a uni Nordul și Sudul orașului printr-o magistrală modernă, continuă și predictibilă. Construim 14 stații noi, de la Gara de Nord la Gara Progresul, iar acest culoar devine cea mai importantă axă de mobilitate a Capitalei. Este investiția care mută presiunea de pe bulevardele centrale și rădă orașul oamenilor”, a spus Băluță.
Noul traseu va avea 11 km și va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului și Progresul, adică va trece pe teritoriul sectorelor 1, 4 și 5 și al comunei Jilava, din județul Ilfov.
„Asigur cetățenii că începerea acestor lucrări nu înseamnă că traficul va fi dat peste cap. Împreună cu specialiștii de la Primăria Municipiului București, Comisia Tehnică de Circulație, așa cum am făcut și la planșeul unirii cu reprezentanței brigăzii rutiere și împreună cu distribuitorii de utilități în care am foarte mare încredere, vom găsi cele mai bune soluții pentru ca, acolo unde lucrăm, traficul rutier și pietonal să nu fie afectat”, a mai spus primarul Sectorului 4.
Peste 900 de locuri de muncă nou create
Extinterea M4 are totodată și un impact economic puternic.
„5.612 locuri de muncă în etapa de execuție, 901 locuri permanente după finalizarea proiectului. În termeni de infrastructură, rețeaua de metrou crește cu aproape 22%, un salt fără precedent, printr-un singur proiect, iar oamenii vor simți asta direct”, a mai spus primarul.
Știrea inițială
„Primăria S4 a semnat ordinul de începe a celui mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei, magistrala M4 de metrou. 14 stații noi vor fi scontruite între Gara de Nord și Gara Progresu”, declară Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, despre proiectul M4.