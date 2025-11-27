Dogus – Trace rămâne câștigătoarea licitației pentru secțiunea Gara de Nord – Eroii Revoluției a Magistralei M4 București. Când ar putea fi semnat contractul

Decizia vine după ce contestația depusă de constructorul turc Gulermak a fost respinsă în totalitate de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), confirmă surse Economedia.

Astfel, autoritatea contractantă este obligată conform legii să semneze contractul, iar sursele citate susțin că documentul urmează să fie parafat marțea viitoare, chiar la stația Gara de Nord, punctul de plecare al actualei M4.

Magistrala M4 București – Dogus – Trace primește undă verde pentru semnarea contractului

Contestația Gulermak, ce invoca acuzații la nivel european legate de companiile Trace și GP Group, a fost respinsă, dar constructorul ar putea ataca hotărârea și la Curtea de Apel București.

Totuși, autoritățile sunt decise să semneze cât mai rapid contractul, având în vedere că o eventuală întârziere ar putea pune în pericol finanțarea europeană nerambursabilă.

Investiția de peste 2 miliarde de euro

Tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu, viitoarea axă Nord–Sud a Capitalei, include 14 stații de metrou și o lungime totală de aproximativ 11 kilometri. Valoarea totală a contractelor depășește 2 miliarde de euro, iar finanțarea nerambursabilă, estimată la 2,5 miliarde euro, a fost deja anunțată de Primăria Sectorului 4 încă de la lansarea licitației.

Pentru cea de-a doua secțiune, Eroii Revoluției – Gara Progresul, contractul a fost atribuit asocierii conduse de Construcții Erbașu.

Calendarul lucrărilor

Lucrările sunt programate să dureze maximum 60 de luni, iar primele opt luni vor fi alocate proiectării. Ulterior, proiectarea și construcția vor decurge în paralel, pe tronsoane.

Noua linie va traversa sectoarele 1, 4 și 5, precum și comuna Jilava, urmând traseul Gara de Nord – Berzei – Vasile Pârvan – Hașdeu – Marriott – Calea 13 Septembrie – Tudor Vladimirescu – Viilor – Eroii Revoluției – Giurgiului – Gara Progresul, unde va fi construit și un depou modern cu parcare tip park&ride.