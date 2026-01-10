O țară și-a schimbat capitala prin decret prezidențial

Guineea Ecuatorială și-a mutat oficial capitala de la Malabo la Ciudad de la Paz, într-o provincie din estul țării, în mijlocul pădurii ecuatoriale, potrivit unui decret prezidențial publicat sâmbătă, citat de Le Figaro.

Proiectul a fost lansat în 2008 de președintele Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, la putere de 47 de ani, din motive strategice.

„Ciudad de la Paz (orașul păcii), din provincia Djibloho, este declarată capitală a Republicii Guineea Ecuatorială”, potrivit decretului prezidențial.

Pentru punerea în aplicare a acestui decret, serviciile prezidențiale, puterile statului, organele constituționale, organismele guvernamentale și întreprinderile publice ale statului vor trebui să ia, în termen de un an, toate măsurile și dispozițiile necesare pentru transferul și instalarea efectivă în noua capitală.

Șeful statului acestei mici țări din Africa Centrală a justificat această decizie prin situația geografică a Ciudad de la Paz și potențialul său de extindere „ca opțiune ideală pentru a găzdui capitala Guineei Ecuatoriale”. Printre alte motive care au determinat autoritățile să schimbe capitala se numără creșterea urbană rapidă a orașelor Malabo (fosta capitală politică situată pe insula Bioko) și Bata (capitala economică de pe continent) în ultimii ani. Această creștere a fost alimentată de afluxul constant de migranți din zonele rurale și din orașele mici, din cauza concentrării infrastructurilor, serviciilor publice, locurilor de muncă și birourilor în aceste două orașe, potrivit decretului-lege.

„Această măsură va contribui la menținerea păcii, la modernizarea administrației publice, la diversificarea zonelor de dezvoltare și la consolidarea unității naționale”, precizează decretul.