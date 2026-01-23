Ceață și vizibilitate scăzută în Capitală și pe drumuri și autostrăzi din țară

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că vineri dimineața este semnalată ceață pe drumuri din județele aflate în partea sudică a țării, respectiv: Argeș, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vâlcea și în Capitală.

Vizibilitatea în trafic este redusă sub 200 de metri.

Se circulă de asemenea în condiții de ceață și pe autostrăzile: A 0 – Centura București, A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța, A 3 București – Ploiești și A 4 Ovidiu – Agigea.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție pe șoselele cu vizibilitate scăzută, să reducă viteza, adaptând-o la condiții meteorologice și de trafic, să mărească distanța de siguranță între autovehicule, să se asigure constant, pe tot parcursul traseului și să evite orice manevră riscantă.