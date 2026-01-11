Daniel Băluță: În Sectorul 4 nu avem străzi blocate

„S-a lucrat și azi-noapte, se lucrează și acum și vom rămâne în teren atât timp cât va fi nevoie (…) La această oră, în Sectorul 4 nu avem străzi blocate. Se circulă bine, însă în conditii de iarnă”, a anunțat Băluță, în mesajul publicat pe Facebook, duminică.

Potrivit edilului, în Sectorul 4, câte 160 de drumari, pe fiecare schimb, intervin cu 70 de utilaje.

Acesta i-a îndemnat pe locuitorii Sectorului 4 să conducă prudent și să acorde prioritate autospecialelor de deszăpezire.

„Având în vedere că ninsoarea va continua și în următoarele ore, vă rog să conduceți prudent și să acordați prioritate autospecialelor de deszăpezire”.

Potrivit ANM, ninsorile continuă și duminică în Capitală. Stratul de zăpadă poate ajunge la o grosime de 15 cm, iar temperaturile vor rămâne scăzute.