Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade

Potrivit unei prognoze speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie, la ora 08:00, stratul de zăpadă depus în București era de 8-10 cm. Ninsoarea continua pe parcursul zilei, cu depuneri suplimentare estimate de 4-6 cm, ceea ce va duce la un strat total de 12-15 cm.

„Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -4-.-3 grade, iar minima de -7–6 grade, mai scăzută în zona preorășenească până spre -10 grade”, continuă prognoza.

De luni până marți vremea se va menține deosebit de rece, cu ger pe timpul nopții. Maximele vor fi de -2 grade, iar în timpul nopții sunt așteptate temperaturi de -13 grade.

„În intervalul 11 ianuarie ora 10:00 (duminică) – 13 ianuarie, ora 10 (marți), municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă”, mai transmit meteorologii.