Prima pagină » Știrile zilei » Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade

Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade

Bucureștiul continuă să fie afectat de vremea deosebit de rece și ninsori pe parcursul zilei de duminică, iar stratul de zăpadă va ajunge până la 15 cm, în timp ce temperaturile vor rămâne foarte scăzute.
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
Radu Mocanu
11 ian. 2026, 10:58, Social

Potrivit unei prognoze speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie, la ora 08:00, stratul de zăpadă depus în București era de 8-10 cm. Ninsoarea continua pe parcursul zilei, cu depuneri suplimentare estimate de 4-6 cm, ceea ce va duce la un strat total de 12-15 cm.

„Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -4-.-3 grade, iar minima de -7–6 grade, mai scăzută în zona preorășenească până spre -10 grade”, continuă prognoza.

De luni până marți vremea se va menține deosebit de rece, cu ger pe timpul nopții. Maximele vor fi de -2 grade, iar în timpul nopții sunt așteptate temperaturi de -13 grade.

„În intervalul 11 ianuarie ora 10:00 (duminică) – 13 ianuarie, ora 10 (marți), municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă”, mai transmit meteorologii.

 

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Scandalul acordului UE-Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România? Cum va juca țara și ce va exporta? Un fermier și trei economiști răspund
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Tabel bani 2026 | Cum stai cu banii anul acesta, în funcție de zodie. Cine se îmbogățește și cine sărăcește
CSID
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
Promotor