Băluță anunță când va începe programul de reparație a străzilor din Sectorul 4. Cum sunt stabilite prioritățile

Primarul Daniel Băluță anunță că în curând va începe programul de reparație a străzilor din Sectorul 4. Intervențiile se vor realiza în ordinea stabilită de angajații Primăriei care au făcut verificări pe teren.
15 feb. 2026, 11:56, Politic

Daniel Băluță a anunțat că operațiunea va începe în martie, cel mai târziu.

„La începutul lunii martie, cel mai târziu, imediat ce vremea și temperaturile ne vor permite, vom lua la rând toate bulevardele și străzile secundare pe care, după această iarnă, au apărut inevitabilele gropi. Le-am văzut, le știu. Nu închidem ochii și nici nu ne întoarcem privirea. Sincronizăm doar începutul acestor lucrări la condițiile meteo pentru ca rezultatul să fie unul bun și pe termen lung”, a anunțat Daniel Băluță pe Facebook

Ordinea lucrărilor a fost stabilită de angajații Primăriei care au făcut verificări pe teren. Primarul a explicat de ce lucrările sunt legate de evoluția vremii.

„Colegii mei au fost deja în teren, au identificat zonele în care sunt necesare intervenții la nivelul carosabilului și le-au prioritizat. Drept pentru care, de îndată ce temperaturile vor depăși pragul minim necesar, echipele de muncitori vor interveni sistematic, peste tot. De ce sunt importante condițiile meteo? Pentru că lucrările executate la temperaturi mai mici de 5°C, la umbră, pot duce la apariția rapidă a fisurilor și, implicit, la degradarea accelerată a asfaltului proaspăt turnat. Asta ar însemna alte costuri, risipă și lipsă de eficiență. Ori, noi NU ne dorim intervenții de fațadă, ci reparații temeinice, care să reziste în timp”, a adăugat primarul Sectorului 4.

Lucrările se vor desfășura atât pe timpul zilei, cât și noaptea, pentru a reduce disconfortul în trafic și pentru a finaliza intervențiile într-un interval cât mai scurt. Calendarul complet al lucrărilor va fi publicat în perioada următoare.

