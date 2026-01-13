Daniel Băluță, despre lucrările de la Planșeul Unirii: Șantierul continuă chiar și la temperaturi negative

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a transmis marți un mesaj public pe pagina sa de Facebook, în care a oferit detalii despre stadiul lucrărilor de la Planșeul Unirii, unul dintre cele mai importante șantiere din centrul Bucureștiului.

Băluță a precizat că lucrările de refacere a plăcii de beton continuă fără întrerupere, în ciuda condițiilor meteo dificile. La momentul declarației, temperaturile ajunseseră la minus 7 grade Celsius, însă echipele de constructori se află în continuare pe șantier și pregătesc noile turnări de beton.

„Acum, pe șantierul Planșeului Unirii. Constructorii care refac placa de beton din centrul Capitalei sunt la lucru, chiar dacă afară sunt minus 7 grade Celsius, și continuă pregătirile pentru noile turnări”, a scris Daniel Băluță pe Facebook.