Daniel Băluță, despre lucrările de la Planșeul Unirii: Șantierul continuă chiar și la temperaturi negative

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a transmis marți un mesaj public pe pagina sa de Facebook, în care a oferit detalii despre stadiul lucrărilor de la Planșeul Unirii, unul dintre cele mai importante șantiere din centrul Bucureștiului.
Băluță a precizat că lucrările de refacere a plăcii de beton continuă fără întrerupere, în ciuda condițiilor meteo dificile. La momentul declarației, temperaturile ajunseseră la minus 7 grade Celsius, însă echipele de constructori se află în continuare pe șantier și pregătesc noile turnări de beton.
„Acum, pe șantierul Planșeului Unirii. Constructorii care refac placa de beton din centrul Capitalei sunt la lucru, chiar dacă afară sunt minus 7 grade Celsius, și continuă pregătirile pentru noile turnări”, a scris Daniel Băluță pe Facebook.
Din cele declarate de Băluță reiese că ritmul lucrărilor din prezent este bun, iar echipele implicate și-au asumat angajamentul pentru acest proiect de infrastructură, cu rol esențial pentru siguranța și funcționarea traficului în zona centrală a orașului.
Primarul Sectorului 4 a încheiat mesajul într-o notă optimistă. El a transmis un gând de încurajare celor care muncesc pe șantier.
„Zi cu spor tuturor!”, a mai transmis Daniel Băluță.