G4Media: Grindeanu, consultare dacă PSD merge înainte cu Ilie Bolojan sau alt premier PNL și dacă USR rămâne în Executiv

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri într-un interviu acordat G4Media că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt premier de la PNL.
Laura Buciu
25 feb. 2026, 18:55, Politic

Votul intern din PSD va arăta dacă partidul vrea să rămână în coaliție cu USR sau fără USR, a mai spus Sorin Grindeanu în interviul pentru G4Media.

Anunțul președintelui PSD vine la doar 8 luni de la crearea coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, cu Ilie Bolojan premier, și cu câteva zile înainte ca primul ministru să prezinte în coaliție proiectul de buget pentru 2026 și proiectul de reformă a pensiilor militarilor, polițiștilor și angajaților din serviciile de informații.

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a spus Sorin Grindeanu în interviul pentru G4Media.

Întrebat de reporterii G4Media dacă asta înseamnă punerea în discuție a acordului de coaliție, Sorin Grindeanu a confirmat: „Evident. Pentru că nu poți rămâne la guvernare doar fiindcă atunci când ai decis acea coaliție și ai semnat acel parteneriat credeai că lucrurile vor merge într-o altă direcție decât ce s-a întâmplat în ultimele 5 luni. Prefer să spun direct românilor că ce am sperat noi în iunie 2025 ne-am înșelat și acest protocol nu mai poate merge înainte decât să funcționez într-un parteneriat care scârțâie rău. Eu cred că lucrurile trebuie discutate transparent. Și am spus că odată cu bugetul vom face discuții de informare a colegilor de partid, ca lumea să ia o decizie în cunoștință de cauză”.

Întrebat în mod repetat de reporterii G4Media ce l-a determinat să ia decizia, Sorin Grindeanu a invocat neînțelegerile din coaliție, reproșurile militanților la adresa USR care „și-a făcut campanie cu plăcuța suedeză împotriva PSD”, dar și faptul că PSD e singurul partid de stânga din coaliție. „Au fost lunile de început în care a lipsit dialogul, chiar de la Pachetul 1. CASS pentru mame, pentru veterani… Trebuie să văd bugetul și contează foarte mult ca propunerile PSD să fie prinse”.

