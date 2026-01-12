Primele titluri de stat Tezaur din 2026. Iată ce dobânzi oferă statul la început de an

Ministerul Finanțelor a lansat luni, 12 ianuarie, prima ediție din 2026 a Programului TEZAUR, prin care persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat în perioada 12 ianuarie – 6 februarie, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,40%, 7% și 7,40%.

Veniturile obținute din dobânzi sunt neimpozabile. Titlurile au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Calendar și canale de subscriere

12 ianuarie – 4 februarie: prin platforma Ghișeul.ro;

12 ianuarie – 5 februarie: online, prin SPV, pentru persoanele fizice înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin unitățile Trezoreriei Statului;

12 ianuarie – 6 februarie: la sediul unităților Trezoreriei Statului;

12 ianuarie – 5 februarie (urban) și 12 ianuarie – 4 februarie (rural): prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Ministerul mai precizează că dobânda se plătește anual, la datele prevăzute în prospectul de emisiune. Titlurile sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat. Investitorii pot face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, iar anularea unei subscrieri este posibilă doar în perioada de subscriere, pe baza unei cereri.

Pot subscrie persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și eventualele modificări sunt publicate la secțiunea „Titluri de stat” și pe site-ul C.N. Poșta Română S.A. Ministerul reamintește că, din martie 2025, titlurile TEZAUR pot fi cumpărate online și prin Ghișeul.ro de către persoanele care au cont pe platformă și un card de debit.

Pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR către un cont bancar, Ministerul indică utilizarea formularului „Ordin de plată multiplu electronic (OPME)”, încărcat în SPV, comisionul menționat fiind de 0,51 lei pentru transferuri de până la 50.000 lei și de 6 lei pentru sume mai mari.