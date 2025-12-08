Titlurile de stat Tezaur vor continua și în luna cadourilor

Ministerul Finanțelor lansează luni, 8 decembrie 2025, cea de-a 12-a ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din acest an.

Acesta oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase.

În perioada 8 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40%.

Veniturile obținute sunt neimpozabile

Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Când și unde pot fi cumpărate titlurile de stat:

· Între 8 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, prin platforma Ghișeul.ro

· Între 8 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026 online, numai de cãtre persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unitãților Trezoreriei Statului.

Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectatã, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

· Între 8 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului

· Între 8 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026 în mediul urban și 8 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 în mediul rural, prin subunitãțile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.