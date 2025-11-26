Nicușor Dan, despre percepția că doar populația a avut de suferit în urma măsurilor luate de Guvern: Este realistă

Șeful statului a fost întrebat miercuri despre neînțelegerile din coaliție pe reducerile din administrație, pe cumulul pensiei cu salariul, pe comasarea agențiilor. Jusrnaliștii l-au întrebat cum vede percepția publică potrivit căreia numai populația a avut de suferit prin aceste măsuri și că statulul român în continuare nu strânge cureaua.

„Da. Analiza dumneavoastră și a cetățeanului este realistă la momentul acesta”, a răspuns președintele.

El a explicat că actuala coaliție a „reușit niște lucruri”.

„Pe OCDE a reușit să se înțeleagă și să treacă în Parlament legile necesare, pe stabilizarea financiară a reușit să se înțeleagă, să iasă din urgența în care era în posibilitatea de downgradare a rating-ului. A reușit să facă un pachet consistent într-un timp foarte scurt pentru programul SAFE. Deci, sunt lucruri pe care, la nivel macro, această coaliție le-a făcut”, a spus Nicușor Dan.

El a adăugat că aceste lucruri dau premisele unei dezvoltări viitoare.

„Pe de altă parte, trebuie să înțelegem, și acum vă răspund la întrebare, trebuie să înțelegem că e o coaliție de patru partide plus minorități naționale. Fiecare din partidele astea are un public. În publicul acela există așteptări de multe ori divergente și procesul de înțelegere din cauza asta e dificil”, a mai spus Nicușor Dan.