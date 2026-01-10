Jaf într-un magazin de telefonie mobilă din Videle. Cum au reușit indivizii să se facă nevăzuți cu telefoane în valoare de 20.000 de lei?

Potrivit polițiștilor, cei doi ar fi spart, în miez de noapte, cu o piatră, geamul unui magazin din orașul Videle.

„La data de 7 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizați de către un bărbat, despre faptul că, la aceeași dată, în jurul orei 00:50, în orașul Videle, persoane necunoscute ar fi spart geamul unui magazin de telefonie mobilă cu o piatră, ar fi pătruns în interior și ar fi sustras trei telefoane mobile, cauzând un prejudiciu de 20.000 de lei. În urma sesizării, polițiștii au efectuat cercetări, în urma cărora au fost identificate cele două persoane bănuite de comiterea infracțiunii”, se arată în informarea transmisă de reprezentanții IPJ Teleorman.

Potrivit polițiștilor, prejudiciul a fost recuperat parțial.

Cei doi tineri au fost reținuți, iar cercetările continuă sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle.