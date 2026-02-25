Bancă la Aeroportul Otopeni. Compania organizează licitație pentru închirierea unui spațiu

Prin intermediul unui comunicat, Compania Națională Aeroporturi București anunță lansarea licitației pentru închirierea unui spațiu în incinta Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București, în vederea desfășurării de activități bancare.

Potrivit anunțului spațiul este amplasat „în clădirea Corp AB4, etaj 1, latura Est (zona publică) și are o suprafață de 93,81 mp, la care se adaugă un spațiu destinat arhivei, în suprafață de 9,23 mp”.

Durata contractului de închiriere este de cinci ani, iar procedura de atribuire se va desfășura prin Bursa Română de Mărfuri.

„Extinderea și diversificarea serviciilor disponibile în aeroport reprezintă o prioritate strategică pentru Compania Națională Aeroporturi București. Prezența unei unități bancare într-o zonă publică a Aeroportului Henri Coandă va contribui la creșterea nivelului de confort și accesibilitate pentru pasageri, însoțitori și parteneri comerciali, oferind servicii financiare rapide și sigure într-un punct esențial de tranzit. Acest demers se înscrie în strategia noastră de dezvoltare a infrastructurii comerciale și de modernizare a facilităților aeroportuare, cu obiectivul de a transforma aeroportul într-un hub modern, adaptat nevoilor actuale ale traficului internațional”, a declarat Bogdan Mîndrescu, Director General al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 12 martie, dată la care va avea loc și ședința de licitație, la sediul Bursei Române de Mărfuri.