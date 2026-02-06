O mașină de protocol a fostului președintelui Klaus Iohannis, scoasă la licitație pentru 1.000 de euro

Mașina de protocol condusă de Klaus Iohannis este un Audi A6 3.2 FSI. Aceasta este scoasă la licitație de Primăria Sibiu prin Casa de Licitații A10 by Artmark.

Autoturismul are un preț de pornire de numai 1.000 de euro și este inclus în selecția evenimentului intitulat „Time to Bid — Licitația de Ceasuri & Accesorii de Lux”. Evenimentul va avea loc 24 februarie, de la ora 18.00, și se va desfășura atât cu prezență fizică, la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală, cât și online, pe platforma casei de licitații.

Evenimentul este cu acces liber pentru public, iar cei care doresc să participe la licitație o pot face prin realizarea unui cont de colecționar, anunță organziatorii.

Mașina care a fost condusă de Klaus Iohannis se vinde de către Primăria Sibiului, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol. Autoturismul are un kilometraj mic (doar 120.000 km.), și prezintă o uzură normală raportat la anul de fabricare, 2005, mai transmit organizatorii licitației.

Practic, mașina este într-o stare tehnică bună, deplin funcțională și cu revizia făcută recent. Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment.