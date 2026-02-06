Cine l-a înlocuit pe Robert Negoiță la conducerea Primăriei Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 a stabilit încă din februarie 2025 ca, în astfel de situații, unul dintre viceprimari să preia conducerea executivă a instituției. În baza acestei decizii, Adrian Cocoș va conduce temporar Primăria Sectorului 3, notează Buletin de București.

Cocoș, în vârstă de 32 de ani, a devenit un personaj politic cunoscut în administrația locală după ce a fost consilier local și a urmat traseul politic al lui Negoiță, trecând prin formațiunea Partidul București 2020 înainte de a reveni în PSD. El este și vicepreședinte al filialei PSD București și a obținut un nou mandat în Consiliul Local în 2024, pe listele unei alianțe PSD‑PNL.

Speța penală îi vizează pe Negoiță și mai multe lucrări de infrastructură din sector, inclusiv asfaltarea sau construirea unor drumuri fără autorizații și avize necesare, unele chiar pe terenuri private deținute de fratele său, dezvoltatorul imobiliar Ionuț Negoiță. Interdicția DNA de a ocupa funcția de primar pe perioada controlului judiciar se datorează, potrivit procurorilor, complexității cazului și legăturii acestuia cu atribuțiile oficiale ale primarului.