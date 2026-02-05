DNA i-a interzis lui Robert Negoiță să mai exercite funcția de Primar al Sectorului 3 pe perioada controlului judiciar. Cauțiunea pe care edilul trebuie să o plătească este de 800.000 de lei

UPDATE. 22.23. Procurorii DNA au dispus o măsură suplimentară în cazul Robert Negoiță. După 6 ore de audieri, procurorii Secției a II-a au decis să-i interzică lui Robert Negoiță să mai exercite funcția de Primar al Sectorului 3, pe perioada controlului judiciar. Controlul judiciar a fost dispus pe o cauțiune care a fost fixată la suma de 800.000 de lei.

Interzicerea de către DNA a exercitării funcției de Primar în dosarul Robert Negoiță, pe perioada derulării controlului judiciar – se datorează complexității speței DNA care are legătură cu atribuțiile de primar ale lui Negoiță și implicării persoanelor din interiorul Primăriei Sector 3 în caz.

ȘTIREA INIȚIALĂ. Procurorii DNA l-au pus în această seară pe primarul sectorului 3 sub control judiciar pe cauțiune, după o zi întreagă de percheziții în 11 locații din București și Ilfov dar și de audieri maraton. Robert Negoiță este acuzat oficial de abuz în serviciu.

Cauțiunea fixată de procurorii DNA pentru Robert Negoiță este de 800.000 de lei.

Secția a II-a a DNA cercetează fapte presupus a fi săvârșite de primarul Sectorului 3 în perioada 2017–2025 și bănuiește că au fost săvârșite o serie de infracțiuni asimilate celor de corupție.

„Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale”, a anunțat DNA.

Primarul sectorului 3, Robert Negoiță, este acuzat că a construit un drum din bani publici pentru fratele său, dezvoltatorul Ionuț Negoiță.

Ce spune primarul Robert Negoiță

Primarul susține că nu i-a creat niciun avantaj fratelui său ci, din contră, un dezavantaj. Robert Negoiță nu a negat nici astăzi acuzațiile și a spus că a decis să construiască un drum și să-l asfalteze pe terenul fratelui, după ce Primăria Generală, condusă de Nicușor Dan, i-a pus piedici și nu a aprobat exproprierea.

Într-o conferință de presă ținută în sediul primăriei Sectorului 3, după perchezițiile de astăzi, Robert Negoiță a recunoscut că a construit de-a lungul timpului mai multe drumuri pe proprietăți private. „Varianta legală e să facem documentație de ubranism, să facem exproprieri și după aia să construim. Avem documentația blocată de 4 ani la Primăria Generală și nu putem să ne facem treaba legal. Suntem în instanță cu Primăria Generală care ne blochează orice pe urbanism. Acel drum despre care vorbiți nu e singurul drum, am făcut mai multe drumuri unde e necesar”, a spus Negoiță.

Situația lui Negoiță a fost descrisă și într-o anchetă Recorder publicată în august 2025, jurnaliștii relatând că, sub bagheta primarului sectorului 3, muncitorii Primăriei au construit de la zero, un drum de 1 kilometru, în spatele Halei Laminor din București, și au și asfaltat – pe un teren care era, la acea vreme, proprietatea lui Ionuț Negoiță, fratele primarului, prin societatea Future Business Ideas SRL. Fratele primarului ridica atunci un complex rezidențial în acea zonă.

DNA l-a luat în vizor pe Robert Negoiță din august 2025

Potrivit legii, autoritățile centrale și locale nu pot să finanțeze sau să reabiliteze drumuri aflate în proprietăți private. Pentru ca astfel de activități să poată fi desfășurate, terenurile trebuie să fie deja în domeniu public.

DNA s-a sesizat în rem, cu privire la faptă, în cazul Negoiță, încă din august 2025. Suspiciunea era la acea vreme de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu.

De atunci, procurorii DNA au stat cu ochii pe primar, au ridicat de-a lungul timpului documente iar astăzi au decis să-l pună sub acuzare pe primar.

Robert Negoiță (54 de ani) este președinte al PSD Sector 3 și primar al Sectorului 3 din 10 iunie 2012. În prezent este la al 4-lea mandat de primar în fruntea sectorului 3, fiind reales în iunie 2024 cu 53,94% (82.381 de voturi).