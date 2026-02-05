Prefectul Capitalei, despre situația drumurilor din Sectorul 3 construite peste conductele de gaz: S-au blocat în „nu găsim constructori”

Andrei Nistor, prefectul Capitalei, a vorbit joi, într-o intervenție la Digi24, despre situația drumurilor care au fost construite peste conductele de gaz de către Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță.

Acesta a subliniat faptul că drumurile respective au fost construite fără autorizații și că acestea nu se aflau pe terenul Primăriei. Cu toate acestea, prefectul spune că erau necesare acestea, întrucât zona s-a dezvoltat în ultimii ani.

Pe de altă parte, prefectul a declarat, la Digi24, că după izbucnirea scandalului, doar un drum a fost închis, întrucât celelalte aveau limite de tonaj și viteză.

„Am constatat ceva trist, s-a construit peste o magistrală de gaz, fără niciun fel de autorizație, pe terenul unor privați, nici măcar nu era terenul primăriei. Erau acolo niște foste drumuri de pământ, niște ulițe, practic, peste care Primăria Sectorului 3 a construit. Din păcate, totul a fost făcut pe repede înainte: hai să le asfaltăm, că nu mai stăm după autorizații. Și ar fi putut să se întâmple o nenorocire ca în alte părți, ca în Rahova, de exemplu”, a spus prefectul Capitalei la Digi24.

Andrei Nistor a mai precizat faptul că prefectura a solicitate documente de la Primăria Sectorului 3, inclusiv pentru construcțiile care au fost în zonă. Totuși, problema nu a fost încă remediată.

„Am avut mai multe discuții cu cu ei (reprezentanții Primăriei sectorului 3 – n.r.). Chiar și în teren, știți că am fost acolo, le-am cerut absolut toate documentele. Au trimis o parte dintre dintre acestea. Le-am cerut documente, inclusiv pentru toate construcțiile care au fost în zonă, pentru că am avut și alte sesizări, unele dintre ele nu s-au adeverit, dar din păcate n-au reușit să remedieze până acum situația. Noi am tot făcut reveniri să vedem în ce stadiu sunt, s-au blocat în „nu găsim constructori, nu găsim oameni care să se ocupe”, a explicat Nistor.

Robert Negoiță, în vizorul DNA

Joi dimineață, procurorii DNA desfășoară percheziții de amploare la Primăria Sectorului 3, în vizorul anchetatorilor anticorupție fiind chiar primarul sectorului 3, Robert Negoiță.

DNA suspectează săvârșirea mai multor fapte de corupție, procurorii deschizând o urmărire penală in rem încă din 2025 pentru un potențial abuz în serviciu.

În principal, primarul sectorului 3, Robert Negoiță este bănuit că a construit un drum din bani publici pentru fratele său, dezvoltatorul Ionuț Negoiță.

Situația a fost descrisă și într-o anchetă Recorder publicată în august 2025, jurnaliștii relatând că, sub bagheta primarului sectorului 3, muncitorii Primăriei au construit de la zero, un drum de un kilometru, în spatele Halei Laminor din București, și au și asfaltat – pe un teren care era, la acea vreme, proprietatea lui Ionuț Negoiță, fratele primarului, prin societatea Future Business Ideas SRL. Fratele primarului ridica atunci un complex rezidențial în acea zonă.

Ce spunea primarul Negoiță despre drumurile peste conductele de gaz

La momentul apariției investigației Recorder, primarul Robert Negoiță susținea că responsabilitatea directă pentru siguranța conductelor aparține operatorului rețelei.

„Țeava nu e a mea ca să mă îngrijesc de ea. Gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră… Țevile sunt ale dumnealor. Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră”, afirma edilul Sectorului 3 la momentul respectiv.