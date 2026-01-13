Prima pagină » Social » S-a surpat zidul de sprijin al unui drum din Câmpina. Restricții de trafic

S-a surpat zidul de sprijin al unui drum din Câmpina. Restricții de trafic

Au fost instituite restricții de circulație pe Bulevardul Carol I din Câmpina, după ce s-a surpat zidul de sprijin al șoselei.
S-a surpat zidul de sprijin al unui drum din Câmpina. Restricții de trafic
Foto: IPJ Prahova
Cosmin Pirv
13 ian. 2026, 14:36, Social

IPJ Prahova anunță că pe Bulevardul Carol I din Câmpina au fost instituite restricții parțiale de circulație.

Măsurile au fost dispuse ca urmare a producerii unei surpări la nivelul zidului de sprijin al părții carosabile, aferent sensului de deplasare Cornu – Câmpina.

Astfel, s-a procedat la restricționarea traficului rutier pe sensul de mers afectat și a fost pus în funcțiune semafoare electrice provizorii, în vederea dirijării și fluidizării circulației.

În același context, a fost instituită restricționarea circulației autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu cere taxe mai MARI! „Erau foarte mici în România...”
Gandul
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Dmitri Medvedev l-a luat peste picior pe Donald Trump și i-a spus să anexeze Groenlanda, altfel, locuitorii ar putea vota aderarea la Rusia: „Nicio steluță nouă pe steagul SUA”
Libertatea
Leguma folosită des de români care poate intoxica organismul, conform medicului Virgiliu Stroescu: „S-a demonstrat”
CSID
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor