Drum național închis din cauza viscolului în județul Botoșani. Vizibilitatea este zero

Drumul Național 24C va fi închis circulației între localitățile Rădăuți-Prut – Manoleasa de joi seara până vineri dimineața. Din cauza viscolului, vizibilitatea este zero.
08 ian. 2026, 20:52

ISU Botoșani a anunțat că, potrivit Secției de Drumuri Naționale Botoșani, de joi seara până vineri dimineața, la ora 8.00, circulația rutieră pe DN 24C, între localitățile Rădăuți-Prut – Manoleasa, va fi închisă.

Măsura a fost luată pentru protejarea vieții cetățenilor, care ar putea rămâne blocați pe drum în propriile autovehicule, susțin pompierii.

Decizia a fost adoptată din cauza vântului puternic, care a redus vizibilitatea la zero, precum și a existenței unor porțiuni de carosabil acoperite cu zăpadă viscolită.

Pe celelalte drumuri naționale și județene se circulă joi seara în condiții de iarnă.

În prezent, se intervine cu 33 de utilaje pe drumurile naționale și 20 de utilaje pe cele județene.

Județul Botoșani se află sub incidența a două atenționări meteorologice de tip Cod galben de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile până vineri, la ora 15.00.

