Un patron din Botoșani și-a vândut firma, iar cu banii obținuți le-a făcut cadou câte o mașină foștilor angajați

Un patron din Botoșani a decis să se retragă din afaceri și-a vândut compania din domeniul agricol. Este vorba despre Viorel Nichiteanu care este și primarul comunei Rădăuți-Prut, potrivit publicației Botoșani24.

După ce a ieșit din compania pe care o deținea de aproape trei decenii, primarul a făcut un gest neașteptat. El le-a cumpărat câte o mașină foștilor săi angajați. În total, nouă oameni au beneficiat de cadoul motorizat, fiecare având dreptul să-și aleagă marca.

„Am stat și m-am gândit mult cum aș putea să-i răsplătesc pe toți acești oameni care au fost atât de aproape și de dedicați alături de mine în toți acești ani. Mi-au fost alături și la bine și la greu, și când am obținut rezultate frumoase, dar și când am avut tragedii în familie. Măcar atât să fac pentru ei”, a declarat Viorel Nichiteanu, conform sursei menționate.

Compania agricolă a fost cumpărată de un investitor din Germania. Angajații vor rămâne în cadrul firmei. Fostul om de afaceri a mai dezvăluit că pe viitor vrea să se implice în proiecte comunitare.