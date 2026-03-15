Președintele Ungariei, Tamás Sulyok: „Sentimentul de apartenență la poporul maghiar arde adânc în noi”

„Sentimentul de apartenență la poporul maghiar arde adânc în noi, fără ca noi înșine să ne dăm seama, asemenea munților vulcanici, care sunt vârfuri de piatră rece, dar care, odată, vor erupe”, se arată în mesajul oficial transmis de președintele Ungariei, Tamás Sulyok, pe Facebook, în care citează pe jurnalistul și scriitorul maghiar, Géza Gárdonyi.

Sulyok, i-a acordat lui Sándor Tamás, liderul Consiliului Județean Prahova distincția de Ofițer al Ordinului de Merit al Ungariei, secțiunea civilă.

„Îi mulțumesc din suflet pentru activitatea sa de consolidare a comunității, care servește unității naționale maghiare și păstrării și întăririi identității seciești, pentru eforturile sale de conducere depuse în vederea asigurării utilizării limbii materne, precum și a respectării drepturilor minorităților”, se arată în mesajul publicat de Sulyok.

Anterior, președintele Ungariei, Tamás Sulyok, a precizat că data de 15 Martie este o sărbătoare a libertății și a unității poporului maghiar, numind această sărbătoare drept „un simbol în sufletele noastre”.

Tamás Sulyok a participat la evenimentul desfășurat la Târgul Secuiesc

Aflat în vizită în România, președintele maghiar a participat la evenimentul dedicat aniversării revoluției organizat la Târgul Secuiesc.

„Este un sentiment înălțător să ne amintim, alături de compatrioții noștri din Transilvania, de aniversarea revoluției și a luptei noastre pentru libertate, în mijlocul celor care sărbătoresc în piața principală din Târgu Secuiesc”, a fost mesajul transmis de Sulyok.

Acesta a precizat că Ziua Maghiarilor de Pretutindeni îi învață pe cetățenii maghiari să creadă în ei înșiși, dar și în comuniunea lor națională.

„Avem nevoie de o mândrie sănătoasă și echilibrată, și avem nevoie de încrederea reciprocă care ne leagă”, a mai transmis președintele Ungariei.

La revoluția din 1848, maghiarii s-au ridicat împotriva imperiului Habsburgic, pentru constituirea unui mare stat maghiar, astfel ziua de 15 martie devenind Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.

Și oficialii români au transmis mesaje de apreciere comunității maghiare din țara noastră

Cu prilejul acestei zile, și oficialii români le-au transmis mesaje de apreciere maghiarilor din România. Președintele Nicușor Dan a precizat că „sărbătoarea este un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre”.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că sărbătoarea de 15 Martie „ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne”, afirmând și că „România a demonstrat că poate fi un model regional de respect între comunități”.

De asemenea, Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis „gânduri de respect și apreciere comunității maghiare din România”.