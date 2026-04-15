Péter Magyar: “Dacă președintele Republicii și celelalte marionete nu demisionează, vor fi demise printr-un amendament constituțional”

La conferința de presă ulterioară, el a declarat că Tamás Sulyok va convoca sesiunea noului parlament cât mai curând posibil, între 4 și 6 mai.

Sulyok îi va cere lui Péter Magyar să formeze un guvern, iar Magyar ar putea fi ales prim-ministru la prima sesiune.

Péter Magyar i-a vorbit pe larg lui Sulyok despre motivul pentru care îl considera nepotrivit pentru funcția sa. Apoi a spus: “dacă el și celelalte „marionete”, precum Procurorul General, nu demisionează din proprie inițiativă după formarea guvernului, vor fi demiși din funcție folosind mandatul de două treimi și un amendament constituțional”.

Potrivit lui Magyar, Sulyok a dat un răspuns misterios, spunând că dorește și să păstreze reputația statului de drept și că va lua în considerare argumentele maghiarilor privind plecarea sa.

Magyar a mai spus că vineri, liderii partidului se vor întâlni cu directorul general al Palatului Sándor și cu Parlamentul pentru a discuta detaliile ședinței inaugurale și structura comitetului.

„Ne-am despărțit de părerea că cel mai important lucru este să convocăm ședința inaugurală, deoarece ne aflăm în mijlocul unei crize energetice.”

Ar putea avea loc alegeri prezidențiale directe?

Într-un interviu cu Dániel Pál Rényi înainte de alegeri – Magyar a ridicat posibilitatea unor alegeri prezidențiale directe în Ungaria: „dacă nu ar merita să se modifice Legea fundamentală cu puteri prezidențiale ușor consolidate, dacă nu ar merita să se organizeze alegeri prezidențiale directe”.

“În calitate de viitor prim-ministru, ar fi bucuros dacă s-ar putea limita și mai mult puterile actualului prim-ministru ungar prin intermediul unor mecanisme de control și echilibru, astfel încât ceea ce s-a întâmplat în ultimii 16 ani să nu se mai întâmple. Aș dori să organizez o consultare socială și profesională foarte rapidă cu privire la oportunitatea alegerii următorului președinte al republicii în sistemul actual sau poate în noul sistem”.

Péter Magyar a promis că în Ungaria vor exista măsuri anticorupție, cum ar fi aderarea la Parchetul European, va exista un nou birou anticorupție, iar competențele Autorității de Integritate vor fi consolidate.

Independența sistemului judiciar și a autorităților de anchetă va fi restabilită și consolidată, la fel ca și libertatea presei, iar schimbări vor fi efectuate și la universități și institute de cercetare.

Consultările informale vor continua chiar înainte de formarea guvernului, iar el speră că după formarea guvernului, cel târziu la mijlocul lunii mai, vor avea loc discuții la Bruxelles despre existența unui acord și dacă vor veni fondurile UE.

Termenul limită este foarte strâns, soarta a câteva mii de miliarde de forinți va fi decisă până în august, iar aceste fonduri pot fi retrase doar dacă proiectele sunt lansate.

Potrivit lui Magyar, aceștia au fost de acord cu Ursula von der Leyen că „nu există altă modalitate decât ca Ungaria să primească banii”.

Péter Magyar insistă pentru demisia președintelui Ungariei

Magyar a declarat că este bucuros că Donald Trump a spus că ei vor colabora bine. A declarat că va vorbi în curând cu Benjamin Netanyahu, iar ieri a vorbit deja cu Erdogan și alți lideri, 20 de persoane în total.

De asemenea, el a anunțat că îi va cere președintelui să demisioneze.

Chiar înainte de a intra în Palatul Sándor, Péter Magyar a anunțat că va asculta ce va avea de spus Tamás Sulyok, dar după rezultatele alegerilor îl va informa despre „decizia poporului maghiar, Tamás Sulyok trebuie să părăsească funcția după formarea noului guvern”.

Potrivit lui Magyar, Sulyok este „nepotrivit să întruchipeze unitatea națiunii maghiare, nedemn să fie gardianul legii în Ungaria, nepotrivit să fie un standard moral și un model pentru poporul maghiar”.

Atât în ​​discursul său de victorie, cât și în conferința de presă internațională, Magyar i-a cerut președintelui să demisioneze „cu atâta demnitate câtă i-a mai rămas”.

Biroul președintelui nu a răspuns apelului lui Magyar dar a transmis un document în care susține că „statutul juridic al președintelui republicii și condițiile de ocupare a funcției sunt, de asemenea, reglementate în mod clar de Legea fundamentală”.

Două treimi din Parlament este Tisza

Astăzi, Sulyok îi va primi la Palat și pe președinții celorlalte partide care au intrat în Parlament, inclusiv pe Viktor Orbán și László Toroczkai. Aceste discuții vor avea loc față în față.

Din cauza voturilor exprimate în străinătate, rezultatul final exact nu este încă cunoscut, dar există posibilitatea ca unul sau două locuri să fie transferate până la sfârșitul renumărării voturilor de sâmbătă.

Conform datelor actuale, Partidul Tisza are 136 de locuri (o proporție stabilă de două treimi), Fidesz-KDNP au împreună 57, iar Patria Noastră are 6.

Tisza are mai mult de două treimi din locuri, limita fiind de 133 de locuri.

Magyar a acordat două interviuri presei miercuri dimineață , ambele fiind foarte tensionate. Magyar a declarat că “fabrica de minciuni se va încheia după formarea guvernului”.