Péter Magyar: „George Simion a dansat pe mormintele eroilor de război maghiari” „Nu-l voi suna niciodata pe Vladimir Putin”

Întrebat de ce a spus că Orbán i-a trădat pe maghiari sprijinindu-l pe George Simion, Magyar a afirmat că Simion a „dansat pe mormintelor eroilor de război maghiari”

„George Simion a dansat pe mormintele eroilor de război maghiari. Niciun prim-ministru maghiar nu ar trebui să îl sprijine pe Simion. Acest lucru este considerat o trădare atât în Ungaria, cât și în Transilvania, chiar dacă în Transilvania mulți au votat pentru partidul lui Orbán, Fidesz. Dar vă spun și de ce: pentru că au căzut victime propagandei lui Orbán, care a răspândit minciuni despre mine pe tot parcursul campaniei.

Dar acum nu mai contează. Eu voi fi ales următorul prim-ministru al Ungariei și voi oferi sprijinul meu maghiarilor de peste granițe. Voi avea o discuție cu Kelemen Hunor pentru a-i spune că nu port nicio dușmănie și pentru a vedea ce putem face pentru maghiarii de acolo.

Ne dorim să îmbunătățim cooperarea cu România, cultural și economic, cu respect, fără critici reciproce, și să aprofundăm relațiile economice, inclusiv cu Polonia și Slovacia”, a spus Peter Magyar.

Magyar recomandă liderilor europeni să renunțe la „corectitudinea politică”, afirmând că a fi patriot nu înseamnă a fi „de stânga”. A adăugat că întotdeauna va fi cât se poate de transparent, direct și onest, cu riscul de a cădea în dizgrație

UPDATE: Nu admiră mișcarea MAGA

În legătură cu MAGA acesta s-a arătat rezervat în a critica mișcarea, însă a criticat poziția lui Orban față de această mișcare, afirmând totodată că nu ar mai vrea să îl menționeze atât de mult, întrucât „Orban reprezintă acum trecutul”.

UPDATE: Cooperarea cu Donald Trump și alți lideri europeni

Noul premier a specificat că există legături de prietenie și coopeerare între Ungaria și Polonia, iar pentru Polonia și Cehia este la fel de important să păstreze o legătură cordială.

„Cred că orice lider are dreptul să sprijine pe cine vrea, nu am o problemă cu asta,dar după alegeri este diferit”, a spus acesta vizavi de sprijinul oferit de Trump lui Orban. De asemenea, a afirmat că nici pe Donald Trump nu-l va suna, dar va lansa o invitație pentru reprezentanții americani pentru a participa la o importantă sărbătoare națională.

UPDATE: Ungaria vrea să intre în zona euro

„Este în interesul Ungariei să intre în zona euro”. Magyar a speicificat că, într-adevăr a afirmat asta în campanie, însă Ungaria se confruntă cu multe probleme în acest moment, legate de inflație și alte probleme de ordin economic, ceea ce nu a permis să analizeze cerințele și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a adera la euro.

UPDATE: Țările Vecine

„Voi încerca atât cât îmi stă în putere să păstrez o relație civilizată și cordială cu țările vecine”. Acesta a răspuns pentru Kiyviv Independent spunând că susține dreptul Ucrainei de a nu-și ceda teritoriile către Rusia, numind această acțiune un act de trădare față de propria țară.

UPDATE: Nu-l voi suna niciodata pe Vladimir Putin

Întrebat de jurnaliști dacă Orban ar trebui arestat, acesta a explicat că nu este el în măsură să îl aresteze, însă este de datoria lui să analizeze faptele de corupție din ultimii zece ani, specificând că acesta s-a îmbogățit considerabil. „Justiția se va ocupa de acest aspect”, a afirmat acesta.

Vizavi de Rusia acesta a spus că Ungaria este expusă în fața Rusiei și vor renegocia contractele.

„Dacă Putin mă va suna îi voi răspunde, dar eu nu-l voi suna niciodată. De asemenea i-aș spune să înceteze războiul, crimele și bombardamentele. Cam asta i-aș spune, ar fi o discuție scurtă cu acesta”, a spus Magyar.

UPDATE Ce a spus despre George Simion

Peter Magyar a afirmat că Viktor Orbán „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania și a susținut că sprijinul oferit liderului AUR, George Simion, nu a fost în interesul comunității maghiare din România.

El a declarat că, în timpul campaniei, a ajuns la Oradea și a făcut „un milion de pași” alături de susținători.

Acesta a transmis, luni, mulțumiri Rusiei și Chinei pentru că au „acceptat” rezultatul alegerilor.

Totodată, acesta a apreciat deschiderea Moscovei și Beijingului pentru colaborare, spunând că acestea „sunt deschise unei cooperări pragmatice, la fel cum este și Ungaria”.

UPDATE Magyar: Ministrul maghiar de externe distruge documente referitoare la sancțiunile UE

Jurnaliștii de la The Guardian susțin că, la un moment dat în timpul conferinței de presă, Magyar a primit o hârtie cu un mesaj, ceea ce i-a întrerupt discursul.

El a făcut o pauză și le-a spus apoi reporterilor că a aflat că ministrul de externe al țării, Péter Szijjártó, se află, potrivit unor informații, la Ministerul Afacerilor Externe „distrugând documente care au legătură cu sancțiunile” împotriva Rusiei.

„Distrug documente, iar asta nu îi va ajuta”, a spus el.

Acesta a precizat că, în ciuda majorității de două treimi din noul Parlament, va fi atent la modul în care se va folosi de această putere politică, scrie The Guardian.

„Nu vom lua măsuri ilegale pentru a restabili statul de drept în acest fel”, declară el.

Magyar a repetat că Tamas Sulyok ar trebui, de fapt, să plece din funcție înainte de cea de-a 70-a aniversare a revoluției din 1956, în octombrie.

UPDATE Peter Magyar a cerut din nou demisia președintelui Tamas Sulyok

Peter Magyar a cerut din nou, în cadrul conferinței de presă, ca președintele Tamás Sulyok să demisioneze din funcție, numindu-l o „marionetă” a lui Viktor Orbán.

„A fost numit să semneze totul; fiecare document care i se prezintă – fie că este vorba de meniu, constituție sau legile – așa că nu avem nevoie de astfel de oameni. Pentru mine, el nu este președintele”, spune el.

Întrebat de ce campania sa a avut atât de mult succes, Magyar a declarat că „secretul constă în faptul că politica este despre oameni, iar asta este ceea ce mulți politicieni au uitat”.

„Văd că în multe locuri din Europa există crize guvernamentale, una după alta. Politicienii mainstream se tem că forțele extreme câștigă din ce în ce mai mult teren, iar sistemul de partide este răsturnat în multe țări europene.

Pot transmite un mesaj, deoarece am fost întrebat personal de politicienii vest-europeni despre secret: trebuie să rămâi alături de oameni. Trebuie să depui efort, fie că îți place, fie că nu. Am vizitat 700 de orașe și sate în doi ani. Există orașe și sate pe care le-am vizitat de șapte ori.

Am fost pe străzile și piețele maghiare mai mult decât în ​​propriul meu pat, în propriul meu apartament. Asta a însemnat că mi-am întâlnit cei trei fii mult mai puțin decât mi-aș fi dorit.

Am mers prin Ungaria. Am fost acolo în cele mai mici așezări. Am întâlnit multe milioane de oameni. M-am uitat în ochii a sute de mii de oameni. Ne-am strâns mâinile și am întrebat: Cum putem ajuta? Cum putem demonstra că politica poate fi frumoasă, poate fi sinceră, poate fi onestă, poate fi dreaptă și poate fi utilă.

Mulți oameni pot spune că este populism. Dacă este așa, este un populism bun, pentru că despre asta ar trebui să fie vorba în politică, nu despre vorbe corecte din punct de vedere politic, vorbe, ci despre onestitate, umanitate.”, a declarat acesta.

Știrea inițială

Liderul Tisza și viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a susținut luni o conferință de presă, în urma rezultatului din scrutinul parlamentar de duminică seară.

Péter Magyar a cerut ca noul parlament să fie convocat cât mai repede după validarea oficială a rezultatelor alegerilor, așteptată pe 4 mai, transmite The Guardian.

Magyar a sugerat că prima ședință ar putea avea loc chiar a doua zi, pe 5 mai, pentru a permite noii administrații să înceapă activitatea fără întârziere.

Acesta a transmis că nu există motive pentru amânări și că echipa sa este pregătită să preia responsabilitățile guvernării imediat. El a interpretat rezultatul votului ca pe un semnal din partea societății pentru o schimbare majoră.

Maghiarii au votat „nu doar pentru schimbarea guvernului, ci și a regimului”, a mai declarat acesta.

De asemenea, Magyar a declarat că administrația sa va face inevitabil greșeli, dar pe care le va asuma, pentru că „țara noastră nu va mai fi o țară fără consecințe”, a spus el.

El a declarat că electoratul a votat pentru ancorarea fermă a Ungariei în Uniunea Europeană, „indiferent de ceea ce plănuia sau încerca să ne conducă guvernul care pleacă”.

Peter Magyar a respins, de asemenea, ceea ce el numește „minciuni” ale guvernului anterior, spunând că noul guvern va fi, de asemenea, dedicat păcii în Europa, în ciuda afișelor care au acaparat Ungaria și a „propagandei de tip Goebbels, de tip Coreea de Nord” despre intențiile sale față de Ucraina.

„În Ungaria, nimeni nu vrea război. Ungaria susține pacea. Guvernul Tisza va fi guvernul păcii”, a declarata Magyar.

Liderului Fidesz, Viktor Orbán, a fost criticat de Peter Magyar pentru că este prea concentrat pe afacerile externe, cu Rusia, Ucraina, SUA și Iranul, și nu pe rezolvarea problemelor interne cu care se confruntă electoratul.

„A vorbit despre orice, cu excepția problemelor, problemelor care afectau poporul maghiar, iar poporul maghiar a spus nu la toate acestea”, spune el.

„Istoria noastră nu este scrisă la Bruxelles sau la Washington, ci pe străzile și piețele maghiare.”, a declarat Magyar.