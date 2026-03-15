Prima pagină » Politic » Țoiu: Transmit gândurile mele de respect și apreciere comunității maghiare din România

Țoiu: Transmit gândurile mele de respect și apreciere comunității maghiare din România

Ministra de Externe, Oana Țoiu, le transmis, duminică, un mesaj maghiarilor din România, cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Țoiu a precizat că diversitatea etnică, culturală și lingvistică reprezintă una dintre marile valori ale societății românești.
Țoiu: Transmit gândurile mele de respect și apreciere comunității maghiare din România
Daiana Rob
15 mart. 2026, 15:55, Politic

„Astăzi, 15 Martie, transmit gândurile mele de respect și apreciere comunității maghiare din România și tuturor maghiarilor de pretutindeni. Diversitatea etnică, culturală și lingvistică reprezintă una dintre marile valori ale societății românești”, a transmis Țoiu, într-un mesaj oficial publicat pe Facebook. 

Ministra de Externe a precizat că diferențele culturale nu trebuie să fie niciodată un temei pentru a semăna ură.

Diferențele dintre noi nu trebuie niciodată să fie temei pentru a semăna ura acolo unde doar bunele relații ne pot face mai puternici și pot construi o societate bazată pe respect reciproc, una în care ne dorim să ne creștem copiii, deschiși la moștenirea culturală și lingvistică a celor de lângă noi”, a scris Țoiu. 

Aceasta a încheiat mesajul cu o urare de „La mulți ani” adresată maghiarilor de pretutindeni.

Ziua de 15 martie este simbolul libertății maghiarilor. La revoluția din 1848, maghiarii s-au ridicat împotriva imperiului Habsburgic, pentru constituirea unui mare stat maghiar, astfel ziua de 15 martie devenind Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.

Cu acest prilej, și Ilie Bolojan a transmis un mesaj de apreciere. Premierul a precizat că maghiarii din România reprezintă o parte importantă a societății noastre, afirmând că România a demonstrat că poate fi un model regional de respect între comunități.

