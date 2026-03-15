Ilie Bolojan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societății noastre”

Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică un mesaj cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, în care a subliniat contribuția comunității maghiare la dezvoltarea României.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
15 mart. 2026, 10:53, Politic

„De 15 martie, transmit comunității maghiare din România un mesaj de respect și de apreciere pentru contribuția pe care o aduce, de generații, la dezvoltarea României”, a transmis premierul.

Ilie Bolojan a precizat că 15 martie este una dintre cele mai importante zile pentru maghiari și amintește de valorile libertății, demnității și solidarității afirmate în timpul revoluțiilor de la 1848.

„E o zi care ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne. Sunt valori care astăzi ne unesc și care stau la temelia proiectului european din care și România face parte”, a adăugat Bolojan.

„Comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societății noastre”

Șeful Guvernului a subliniat, în mesajul său, rolul comunității maghiare în societatea românească.

„Comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societății noastre. Forța unei națiuni moderne stă în capacitatea ei de a transforma diversitatea într-un avantaj și într-o resursă pentru dezvoltare. Guvernul României rămâne ferm angajat în respectarea drepturilor și identității tuturor comunităților etnice și în consolidarea unei atmosfere de încredere între cetățeni. România a demonstrat în ultimele decenii că poate fi un model regional de respect între comunități, iar această direcție trebuie continuată cu responsabilitate și echilibru”, a mai spus Bolojan.

Premierul a făcut apel și la unitate și dialog în actualul context european: „Într-un context european dificil este important să păstrăm unitatea societății noastre, să continuăm să construim punți de dialog și să lucrăm împreună pentru acea Românie care este casa noastră”.

„Celor care sărbătoresc această zi le transmit gânduri bune și urarea de a o sărbători cu demnitate și încredere în viitor. La mulți ani!”, a mai transmis premierul.

