Prima pagină » Social » Trafic în condiții de ceață pe principalele drumuri naționale și autostrăzi din țară

Trafic în condiții de ceață pe principalele drumuri naționale și autostrăzi din țară

Circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, marți dimineața, pe principalele drumuri naționale și autostrăzi din țară, potrivit Infotrafic.
Trafic în condiții de ceață pe principalele drumuri naționale și autostrăzi din țară
Sursa foto: AI
Laura Buciu
06 ian. 2026, 07:19, Social

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, este semnalată ceață, care reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, pe autostrăzile A1 București – Pitești, pe tronsonul kilometric 10 – 148, pe A2 București – Constanța, pe tronsonul kilometric 10 – 160, pe A3 București-Ploiești, pe tronsonul kilometric 50 – 100 , dar și pe autostrada A7 București – Adjud, pe tronsonul kilometric 1 – 52, carosabilul fiind umed. Pe unele sectoare de drum se acționează cu material antiderapant.

Același fenomen meteorologic care scade vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, pe alocuri chiar la sub 50 de metri este semnalat în București dar și pe mai multe drumuri din județele Brăila, Călărași, Constanța, Galați, Ialomița, Olt, Tulcea și Vâlcea

La nivel național se circulă pe un carosabil umed, fiind semnalate izolat precipitații mixte și sub formă ninsori ușoare, fără a fi afectat traficul rutier. În zonele respective se acționează cu utilaje pentru a asigura fluența traficului.

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv pe DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed, fără precipitații, cu vizibilitate afectată izolat de ceață și fără evenimente rutiere în desfășurare.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor ca înainte de a porni în călătorie să se informeze cu privire la condițiile meteorologice și la restricțiile impuse pe traseul pe care-l au de parcurs. De asemenea, trebuie să se asigure de o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei.

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor