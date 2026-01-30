Iarna a lovit șantierele Autostrăzii Bucureștiului. Ce se întâmplă acum pe Lotul 3 Nord al A0

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat că a verificat personal stadiul lucrărilor pe Lotul 3 Nord, unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură rutieră din zona Capitalei.

Oficialul a transmis pe pagina sa oficiala de Facebook că presiunea asupra constructorului va continua, astfel încât traficul dintre Autostrada A3 și Autostrada Soarelui A2 să poată fi deschis la nivel de autostradă încă din această vară.

„Iarna aceasta a venit iarna și pe șantierele noastre. După mai multe sezoane de iarnă în care am putut să lucrăm destul de bine pe șantiere, lucrările se desfășoară acum cu dificultate, mai ales din cauza umidității crescute și a perioadelor lungi cu temperaturi negative. Am fost pe șantierul Lotului 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului A0 pentru a verifica stadiul lucrărilor pe unul dintre cele mai importante obiective de pe lista dării în trafic, dar și pentru a menține presiunea pe constructor”, a scris acesta.

Pasaje în lucru și structuri aproape finalizate

Accentul activităților din șantier este pus în această perioadă pe cele șapte structuri rămase pe tronsonul de 8,6 kilometri care trebuie finalizat.

Au început lucrările la pasajul de pe DN3 peste autostradă, unde se forează și se toarnă piloții de susținere, fiind deja realizați 34 din cei 56 necesari. A fost decopertat terenul pentru armarea radierului, iar tablierul metalic pentru suprastructură a ajuns deja în șantier.

În paralel, pasajul de pe autostradă peste DN2 a fost finalizat, iar acum se montează parapetele metalice de siguranță. La nodul rutier DN2, structurile pasajelor sunt gata, fiind în curs aceleași lucrări de protecție.

Pasajul peste DC27 are placa de suprabetonare finalizată și se pregătește montarea liselor prefabricate de beton, iar la pasajul de pe DJ300 se montează deja aceste elemente.

La pasajul peste calea ferată București, Constanța se lucrează la predalele de beton și la armarea plăcii de suprabetonare. Totodată, este aproape finalizată execuția celor 26 de podețe de pe traseu.

Drumul prinde contur pe aproape toată lungimea lotului

Lucrările de drum și terasamente au avansat semnificativ, potrivit datelor prezentate de secretarul de stat.

Stratul de formă din balast este realizat în proporție de aproximativ 90%, iar stratul de fundație din balast a ajuns la circa 80%. Se lucrează la stratul de agregate stabilizate cu lianți hidraulici, executat până acum în proporție de 43%.

În același timp, se montează sistemele de evacuare a apelor din zona mediană a autostrăzii, sistemul ITS a ajuns la 35%, iar iluminatul public la 47%.

Relocarea rețelelor de utilități publice a fost finalizată în mai multe zone cheie și este în curs de finalizare la pasajul de pe DN3.

Presiune pe constructor pentru deschiderea traficului din vară

Oficialul din Ministerul Transporturilor spune că a cerut creșterea mobilizării în teren, pentru ca tronsonul să poată fi deschis circulației în lunile de vară.

„I-am solicitat constructorului creșterea mobilizării în teren, în așa fel încât în această vară să putem circula între A3 și A2 la nivel de autostradă.”

Pentru menținerea traficului în zonă, a fost realizată o bretea provizorie, pe care a fost deviat traficul de pe DN3. Aceasta a fost construită la nivelul final al autostrăzii și va fi folosită temporar ca descărcare a Lotului 4 până la finalizarea acestuia.

Totodată, pasajul DN3 va fi construit cu patru benzi de circulație, câte două pe fiecare sens, pentru a ține cont de viitorul proiect de lărgire a drumului național.