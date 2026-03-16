Șeful CNAIR: Lucrările pe lotul 1 al autostrăzii A0 Nord, între Joița și Corbeanca, au ajuns la aproximativ 40%

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat luni, într-o postare pe Facebook, că pe acest lot al autostrăzii A0 Nord, „lucrurile „se mișcă”, dar pot și trebuie să evolueze mai repede”.

„Astăzi, Asocierea de constructori italieni și români (Pizzaroti – Retter) lucrează pe toți cei 17,5 km ai șantierului, cu aproximativ 650 de oameni și 300 de utilaje. Stadiul fizic este acum de aproximativ 40%, cu accent pe cele 7 pasaje (structuri), pe terasamente, pe așternerea de balast stabilizat și pe umpluturile la rampele pasajelor”, a scris Cristian Pistol pe Facebook.

Acesta a subliniat că până la sfârşitul acestui an, proiectul ar trebui să producă efecte vizibile, respectiv „mai puțin timp pierdut în trafic”.

„Până la sfârșitul acestui an bucureștenii și cei care tranzitează Capitala trebuie să simtă efectul real al acestui proiect și anume mai puțin timp pierdut în trafic, mai multă predictibilitate pentru familii și pentru firme. De aceea le-am cerut constructorilor să își crească mobilizarea și să accelereze ritmul de lucru, astfel încât să recupereze întârzierile și să respecte termenul asumat”, a adăugat șeful CNAIR în postarea sa.