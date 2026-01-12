România intră în anul record al infrastructurii rutiere: 285 km de autostrăzi în 2026

Anul 2026 marchează al șaselea an al Decadei Infrastructurii de Transport, începută în 2020 odată cu realizarea Planului Investițional pentru perioada 2021-2030. Recordul anterior, stabilit în 2024 cu 200 km dați în trafic, va fi depășit semnificativ.

România va depăși borna de 1650 km de autostradă și drum expres în trafic. Momentul 2027 se apropie rapid, când țara va putea spune că a construit din 2020 tot atât câți kilometri s-au realizat în 48 de ani, de la începuturile infrastructurii de mare viteză în 1972 cu Autostrada București-Pitești, până în 2020.

Primele tuneluri rutiere de autostradă

Două tuneluri rutiere de autostradă vor fi date în trafic pentru prima dată în România. Tunelul Curtea de Argeș de pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești va fi inaugurat împreună cu toată secțiunea. Tunelul Margina de pe Lotul Margina-Holdea al Autostrăzii Lugoj-Deva va completa autostrada de la Sibiu până la granița de vest, deși realizarea sa rămâne dificilă.

Va începe execuția pentru primul tunel de autostradă forat cu instalație mecanică tip TBM. Este vorba despre Tunelul Poiana de 1,9 km de pe Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Prima centură completă la nivel de autostradă

Bucureștiul va avea primul inel rutier complet din România. Autostrada Bucureștiului A0 va fi finalizată pe toți cei 102 km odată cu inaugurarea Lotului 1 Nord, Lotului 3 Nord și Lotului 4 Nord.

Autostrada Moldovei finalizată până la Pașcani

Autostrada Moldova A7 va fi finalizată integral până la Pașcani prin darea în trafic a încă 124 km. Totalul va ajunge la 318 km pe ruta Ploiești-Pașcani.

Cel mai lung tronson de autostradă din România va ajunge la 662 km pe ruta Craiova-Pitești-București prin A0 sud-Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani.

Primul pod rutier peste Prut din ultimii 60 de ani

Podul de Flori peste Prut de la Ungheni România-Ungheni Republica Moldova va fi dat în trafic. Este primul pod rutier peste Prut la nivel de autostradă din ultimii aproximativ 60 de ani, deschizând oficial coridorul de mare viteză între România și Republica Moldova.

Noi tronsoane pe A3 în Transilvania

Circulația la nivel de autostradă pe A3 în Transilvania va include noile tronsoane Suplacu de Barcău-Chiribiș, Nădășelu-Mihăiești, Mihăiești-Zimbor cu viaductele Nădășelu și Topa Mică, Zimbor-Poarta Sălajului și Chiribiș-Biharia, acest din urmă cu inaugurare înainte de termen.

Drumul expres Brăila-Galați va intra în trafic, iar primii kilometri din Autostrada Unirii A8, pe tronsonul Târgu Mureș-Miercurea Nirajului, vor fi deschisi circulației.

De asemenea, România va contracta pentru execuție lucrări primul tronson de autostradă din Republica Moldova, construit în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova.

Prioritățile speciale ale anului

Absorbția tuturor fondurilor nerambursabile din PNRR reprezintă prioritatea numărul unu. Anul 2026 este an de închidere a programului. Contractarea până în mai 2026 pentru execuție lucrări a tuturor secțiunilor aferente A7 și A8 finanțate prin Programul SAFE este esențială.

Finalizarea revizuirii Acordului de Mediu pentru Secțiunile 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu-Pitești și emiterea Autorizațiilor de Construire pentru tot traseul sunt prioritare.

Mica Unire prin infrastructură rutieră

Restanța din anul trecut va fi închisă. Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi unite la nivel de autostradă. Circulația neîntreruptă va fi posibilă pe axele Craiova-Pitești-București-Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău pe 575 km și Bacău-Focșani-Buzău-Ploiești-București-Constanța pe 506 km. Din toamnă, conexiunea va ajunge până la Pașcani.

Bilanțul la intrarea în 2026

România a intrat în 2026 cu 837 km în execuție deja contractați, 487 km în licitație și 1418 km de autostradă și drum expres în trafic. Ministerul Transporturilor nu are datorii către antreprenori.